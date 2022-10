Dirk Nowitzki aura bientôt sa statue devant l’American Airlines Center de Dallas, et elle sera dévoilée… le jour de Noël dans une cérémonie matinale, deux heures avant le choc contre les Los Angeles Lakers.

La légende Dirk Nowitzki n’est plus à présenter, mais allons bon… faisons-le quand même pour les plus jeunes, ceux qui n’ont pas eu la chance de le voir de leurs propres yeux. Plus grand joueur européen de l’histoire de la NBA, ou peut-être déjà plus, l’Allemand est surtout prophète en son pays, enfin en son État, à savoir le Texas. Meilleur scoreur de l’histoire des Mavericks, il est évidemment celui qui a apporté à Dallas son premier et aujourd’hui encore unique titre de champion NBA. Dirk Nowitzki c’est aussi une image, un move, qu’il a répété d’innombrables fois et qui le représente parfaitement : le one-leg fadeway, incontournable et inarrêtable en son temps. Quoi de mieux donc pour une statue que ce move ? On sait depuis janvier que c’est dans cette pose qu’il sera gravé dans le métal, il ne restait plus qu’à savoir quand, et c’est désormais officiel : ce sera donc le 25 décembre.

Un joli cadeau de Noël pour les fans des Mavericks, fans qui ne sont en revanche pas forcément ravis… du design entier de la statue. Évidemment heureux de la pose choisie, certains regrettent tout de même les « billes » au-dessus de la tête du joueur, qu’ils comparent à un… objet pour adulte, on ne rentrera pas dans les détails, là où un seul ballon aurait suffi. Et franchement on les comprend un peu, mais on n’aura qu’à se dire que ce sont des boules de Noël pour coller avec la date. Toujours est-il que Dirk Nowitzki va devenir le treizième joueur à avoir sa statue devant « sa » salle, et qu’il rejoint des légendes comme Michael Jordan, Magic Johnson, Jerry West ou encore John Stockton, pour ne citer qu’eux.

La statue de Dirk Nowitzki devant l’American Airlines Center de Dallas sera dévoilée en version grande taille le jour de Noël avant un joli match contre les Lakers. Les fans des Mavs ont hâte d’ouvrir leur cadeau et de faire entrer un peu plus l’Allemand dans la légende… avant de mettre une branlée à LeBron, ça c’est cadeau.