A trois semaines du début de la saison, les trente franchises NBA reprennent tranquillement leurs marques. Media day pour les uns, début du training camp pour les autres, chacun son rythme et ici on part sur un traditionnel doucement le matin et pas trop vite le soir. Les Pistons ? Prêts à en découdre (dans le ventre mou de l’Est) mais surtout prêts à dire merci (pour rien) et au revoir à… Kemba Walker. Ah oui, c’est vrai qu’il à Detroit lui.

Tout va trop vite en NBA. Il y a trois ans Kemba Walker tournait à presque 26 pions par match et devenait All-Star pour la troisième de ses quatre étoiles consécutives, et quelques mois plus tard il était même catapulté tout en haut du classement des meilleurs scoreurs de l’histoire des Hornets. En 2022 ? Kemba a les genoux qui grincent et il ne représente rien de plus qu’un asset qu’on se balance et rebalance entre franchises contre des tours de Draft…

Le constat est un poil exagéré mais la vérité n’est pas si lointaine. Stationné à New York la saison passée et retrouvant son lustre d’antan… une seule fois à peu près, Kemba Walker a surtout déçu, une nouvelle fois gêné par les blessures et ne réussissant donc pas à faire passer un cap aux Knicks. A désormais 32 ans et avec ses meilleurs années dans le rétro, le voilà désormais rendu à être un vulgaire journeyman, tradé en juin du côté des Pistons en compagnie de Jalen Duren, dans une équipe en reconstruction et qui semble ne même pas vouloir de ses services. Souci ? Pas grand monde ne se bouscule au portillon de Kembaba, et voilà qu’à quelques jours de l’ouverture du training camp des Pistons, ces derniers s’apprêtent à lui donner l’adresse d’une mauvaise salle histoire d’être sûrs qu’il ne se pointe pas à l’entraînement. Tout va trop vite en NBA.

Pistons’ Kemba Walker will likely be away from the team as training camp opens this week, sources tell me and @JLEdwardsIII. Detroit will need to waive or trade a player by Oct. 17 to be at the league limit for standard roster spots going into the season. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2022



Avec 9 millions restant à toucher la saison prochaine sur son contrat, Kemba Walker ne représente plus ce joueur au contrat toxique dont personne ne veut, mais les Pistons ont pour leur part toujours la nette envie de ne pas le voir se pointer à la reprise, un peu plus hypés – et on les comprend – par le développement de leurs jeunes arrières (Cade Cunningham, Jaden Ivey, Killian Hayes). La date butoir du 17 octobre prend ici des airs d’épée de Damoclès car après cette date la franchise du Michigan devra se résoudre à compter KW parmi les siens, et l’objectif de Troy Weaver est donc aujourd’hui de trouver preneur pour son meneur vétéran, au plus vite car le temps presse.

Un retour à Charlotte pour backer LaMelo Ball et boucler la boucle ? Un scénario qui serait parmi les plus choupinous. Mais la NBA est un business plus qu’une affaire de Bisounours, et au 26 septembre 2022 celui qui était encore l’un des dix meilleurs meneurs de la Ligue il y a trois ans n’est pas loin d’être devenu un paria. On disait quoi déjà ? Ah oui, tout va trop vite en NBA.