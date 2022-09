L’état d’apesanteur le plus total. Ce dimanche soir, les Bleues ont remporté l’Europe Cup 2022 de 3×3, deux mois et demi après leur sacre à la Coupe du monde. « When the sun shines, they shine together ». La maxime est à la hauteur de cette équipe, juste historique, et en train de bousculer le basket-ball 3×3 mondial. Bravo mesdames.

Myriam Djekoundadé, Marie Mané, Hortense Limouzin et Laëtitia Guapo. En finale de l’Europe Cup, les 4 Fantastiques ont passé à tabac les Pays-Bas, oubliant parfois de respecter le contexte et la logique du format. C’est une finale, pas un match de poule. Sur le terrain, la différence de niveau entre les deux équipes s’est remarquée : les Françaises n’ont jamais été menées au score, et ont fini par l’emporter 21 à 14. La seule fois du tournoi qu’elles ont été derrière leur adversaire ? En quart de finale, quand les Lituaniennes ont inscrit le premier panier de la rencontre. Ça n’a duré qu’une trentaine de secondes, puis ces grandes malpolies – comme toutes les autres équipes de la compétition – ont pris une giga foudre. Une fois la Lituanie passée, les Bleues se sont donc tranquillement défaites de l’Espagne en demi-finale, 21 à 11. On rappelle au passage que les voisines ibères sont 3èmes au ranking FIBA, juste devant l’équipe de France. Une fois encore donc, la logique s’est vue balayée à grands coups de lay-ups main droite signés Laetitia Guapo. La joueuse de Bourges a terminé 2ème meilleure scoreuse de la compétition avec 7 points par match. Elle passe ainsi 9ème dans le ranking individuel de la FIBA, et talonne de peu la Lituanienne Kamile Nacickaite.

Belle mention également pour Myriam Djekoundade, déjà présente au Mondial deux mois plus tôt, et décisive sur cette nouvelle fenêtre internationale. La poste 3 de Villeneuve d’Ascq a terminé 4ème meilleure marqueuse de cette Europe Cup 2022, avec 5,4 unités par rencontre. Le plus surprenant ? Elle n’a intégré l’équipe de France 3×3 que cette année. T’es là, t’as encore un palmarès professionnel vierge à 24 ans, et tu sors de ton été tranquilou-bilou avec deux médailles d’or. Si elle maintient ce niveau sur les prochaines grandes dates, nul doute que Djekoundade fera partie du groupe pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette nouvelle confirmation la place (déjà) à la 42ème place du ranking individuel de la FIBA ! Même topo pour Hortense Limouzin, qui a elle aussi débuté avec l’équipe de France 3×3 cette année. Sa compète ? Une moyenne de 5 points par match (7ème meilleure scoreuse du tournoi) et le 14ème spot au ranking individuel de la FIBA. Moins de lumière pour la défensive Marie Mané, victorieuse dès sa première sélection en équipe de France 3×3. Elle prenait le relais de Marie-Eve Paget, sacrée championne du monde avec Guapo, Djekoundade et Limouzin en juin dernier. Une première plutôt réussie donc : la joueuse de Landerneau est sur le toit de l’Europe.

Titanesques féminines. Les Bleues sont les patronnes du globe, de l’Europe, et grimpent au passage à la 4ème place du ranking collectif de la FIBA. Du coup ? Du coup, en un été, l’équipe de France féminine est devenue l’ennemi public n°1 sur le circuit 3×3, et devra – après avoir très dignement fêté ce double sacre – affirmer cette nouvelle hiérarchie sur les prochaines grandes dates internationales.