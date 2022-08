Dans neuf jours l’EuroBasket débutera en République Tchèque, en Géorgie, en Italie et en Allemagne. Les 24 nations qualifiées préchauffent entre matchs amicaux ou rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2023, et le premier adversaire des Bleus à l’Euro – l’Allemagne – est également occupée à panser ses plaies.

Question : « qu’y a-t-il de pire que de tomber dans la poule de la France, de la Lituanie et de la Slovénie à l’Euro ? » Réponse : préparer ces matchs sans deux de ses trois meilleurs joueurs. Voilà à peu près le résumé de la vie de l’équipe d’Allemagne en ce moment, puisque la Germanie devra gérer cette semaine les petits bobos de ses deux NBAers Dennis Schroder et Daniel Theis. Blessé à la cheville, le dragster (toujours free agent) s’est blessé en amical face à la République Tchèque a loupé la rencontre suivante face à la Serbie et sera donc absent cette semaine face à la Suède de Zlatan pour la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Un bobo léger car rien n’indique que DS manquera le début de l’Euro et donc le match face à la France le 1er août, mais déjà un coup dur à gérer, à mettre en parallèle également avec l’absence plus problématique de Daniel Theis, plus problématique car le pivot fraichement transféré aux Pacers manquera pour sa part les deux matchs de la semaine (Suède et Slovénie) et reste à ce jour incertain pour l’Euro.

Coup dur car le duo Schroder / Theis représente, sur pick and roll notamment, une grande partie de la force offensive allemande sur les dernières compétitions. On se rappelle notamment que les Allemands avaient sorti la France dès les huitièmes de finale du dernier Euro (en 2017) et qu’en 1945 2019 nos Bleus avaient du batailler pour se défaire de ces voisins gênants, des Allemands qui vont donc désormais prier pour profiter de leurs deux joueurs la semaine prochaine, aux côtés de celui qui sera très vite considéré comme le roi de l’Allemagne orange : Franz Wagner. En effet, le crack du Magic fait partie du roster teuton et se prépare à envoyer un premier message aux Vieux Continent, mais on imagine qu’il espère lui aussi avoir un peu de soutien quand Guerschon Yabusele, Terry Tarpey ou Amath MBaye lui passeront les menottes.

On attend désormais des news, du moins « ils » attendent désormais des news, histoire de débarquer à l’Euro avec un roster digne de ce nom car on peut d’ores et déjà arguer que le groupe de la France et de l’Allemagne sonne comme un groupe de la mort, qui croisera de plus avec celui de l’Espagne et de la Turquie en huitièmes. Alors tant qu’à faire, ouais, autant se pointer avec une grosse équipe hein.