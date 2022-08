L’été 2021 restera à jamais gravé dans nos mémoires de fans. Pourquoi ? Car le flirt entre juillet et août nous aura offert quasiment dans le même temps les Finales NBA, la Free Agency, les Jeux Olympiques, la Draft et la Summer League. Are you serious ? Oh que oui. Les stigmates de cette folle période sont encore là, un an après, tant et si bien qu’on a décidé, sur quelques jours, de vous rappeler certains de ces souvenirs encore présents. 2021 en intra-veineuse. Aujourd’hui ? Retour sur la performance de malade d’Isaiah Thomas au tournoi d’été organisé par Jamal Crawford.

Ah là, là, l’été. Quelle chouette période quand même. Entre les douches après la plage et les après-midi piscine chez les copains, on est décidément tout en haut dans l’échelle de la kiffance. Seul point noir de cette période, la NBA n’est pas au max et les news se font bien rares. Heureusement, petit un, TrashTalk existe pour ne rien rater, et petit deux, les tournois d’été sont là pour nous divertir. Mais si vous savez, ce genre de rencontres dans un gymnase où se mélangent stars NBA, joueurs universitaires, influenceurs et parfaits no names. Pour vous faire une idée du déroulement des matchs, fiez-vous au Pro-Am sur NBA2K. C’est à quelques détails près la même chose, sac à dos rouge en moins. Le petit meneur score absolument tous les points, les pivots chopent les rebonds et les trois autres types attendent dans les corners. D’ailleurs, il y a aujourd’hui un an jour pour jour, un p’tit gars a totalement retourné un tournoi organisé par mister Jamal Crawford. Son nom ? Isiah Thomas. Sa perf’ ? 81 points. Déjà en galère et sans équipe NBA à l’époque, le lutin a profité de l’occasion pour montrer au monde entier qu’il avait encore de très beaux restes. Après une saison 2020-21 compliquée, sans avoir pratiquement posé le pied sur un parquet de NBA – seulement trois petits matchs avec les Pelicans – Isaiah a déversé sa frustration sur les parquets du CrawsOver Pro-Am à Seattle, pas loin de là où il a grandi. Attention, mouillez-vous bien la nuque, parce que les highlights sont très, très chauds.

Shoots depuis le parking, cross’ dévastateurs et finitions tout en toucher, IT a régalé. Bilan des courses, 81 pions et une mixtape offensive complète devant une foule en délire, le job est fait. Certes l’opposition en face n’est pas la plus coriace et l’enjeu du match reste minime, mais l’essentiel est ailleurs. Voir un garçon comme Isaiah Thomas prendre du plaisir en jouant au basket, eh bien ça donne le smile. D’autant plus quand on se souvient des galères de blessures que le bonhomme a connues ces dernières années et l’adversité qu’il a traversée dans son objectif de retrouver la NBA. Si son avenir dans la Grande Ligue reste toujours aussi flou (22 matchs joués en 2021-22 aux Lakers, Mavs et Hornets), IT n’en reste pas moins un joueur atypique, qui aura laissé son empreinte sur le jeu. On parle quand même d’un meneur d’1m75, un temps franchise player d’une des équipes les plus mythiques de la NBA (Boston Celtics), qui a terminé cinquième dans la course au MVP en 2017. La fin est probablement proche, mais les faits d’armes sont là. D’ailleurs, ces 81 points nous rappellent à tous qu’Isaiah Thomas reste un scoreur né, même à 33 ans.

En attendant de savoir si Isaiah Thomas jouera en NBA l’année prochaine, on compte sur lui pour encore tout casser cet été. Que ce soit chez Jamal Crawford ou ailleurs, IT, c’est le moment d’envoyer du bois !