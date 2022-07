À la sortie de la réunion annuelle du board de la NBA, Adam Silver s’est une nouvelle fois montré favorable à un abaissement de l’âge limite d’entrée dans la Ligue. Le sujet revient souvent sur le tapis et fait débat, mais on se rapproche doucement de la validation de cette réforme, qui pourrait avoir lieu dans les deux prochaines années.

C’est un sujet qui revient presque chaque saison parmi les réformes possibles en NBA. Mis en place en 2005, l’âge limite de 19 ans pour accéder à la Grande Ligue pourrait bientôt être abaissé à 18 ans. C’est en tout cas la tendance qui se dégage depuis pas mal de temps, et qui semble faire son chemin dans les hautes instances. Favorable à ce changement depuis plusieurs années, le boss de la NBA, Adam Silver, a profité de la conférence annuelle du board de la Ligue pour mettre sur la table le sujet de cette réforme. À l’occasion de la conférence de presse qui a suivi ces réunions, le commissaire s’est exprimé sur l’avancée des discussions à ce sujet.

« Je pense qu’il existe une possibilité. […] Lorsque je mets dans la balance les différentes considérations, je pense que ce serait la bonne chose à faire. Et j’espère que ce changement aura lieu lors du prochain cycle de négociations collectives, qui aura lieu dans les deux prochaines années. » – Adam Silver

Après la confirmation de la mise en place à long terme du play-in tournament et de la nouvelle règle pour empêcher de couper les contre-attaques, Silver continue son taf pour adapter la NBA à son époque. Les franchises investissent aujourd’hui beaucoup sur le développement et l’accompagnement des prospects, il estime ainsi que les conditions pour permettre aux jeunes joueurs d’arriver en NBA dès la sortie du lycée sont maintenant réunies. Avec des joueurs plus souvent « NBA ready » en sortie de lycée qu’il y a 15 ans, les bénéfices à en tirer seraient nombreux. Ce serait aussi un moyen de contrer les alternatives au système de formation américain, alors que de plus en plus de jeunes filent se préparer en Europe ou en Australie. L’internationalisation de la ligue à deux vitesses, Adam Silver connaît bien. Cette réforme ne fait toutefois toujours pas l’unanimité en NBA puisqu’elle augmenterait mécaniquement le nombre de joueurs dans la Ligue, au risque de renforcer une concurrence déjà importante pour gratter une place dans les rosters. Avec cette prise de parole du commissionnaire, la tendance de l’abaissement de l’âge d’entrée est pourtant de plus en plus forte. Il faudra donc s’y préparer, en sachant que l’arrivée en NBA à 18 piges n’a pas empêché des gars comme LeBron James, Kevin Garnett, Kobe Bryant ou Tracy McGrady, de pondre des carrières assez sympas.

Après plusieurs années de débat, l’abaissement de l’âge minimum d’entrée en NBA de 19 à 18 ans se rapproche. Adam Silver valide, les instances en discutent et une réforme pourrait se concrétiser dans les deux prochaines années. Un changement destiné à s’adapter aux évolutions actuelles mais qui pourrait aussi bouleverser pas mal de choses dans l’arrivée et le développement des rookies au sein de la Ligue.

Sources : ESPN, NBC Sports