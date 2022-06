Dernière journée de la Coupe du Monde de 3×3, et nos deux sélections françaises sont encore en course ! Après deux victoires hier soir au forceps contre l’Espagne pour ces dames et les Pays-Bas pour ces messieurs, ce sont la Chine et la Lituanie qui sont au menu ce dimanche. L’objectif ? La victoire et une place en finale, bien sûr.

Le parcours des filles dans ce tournoi n’a rien d’un hasard, et leur place en demi-finale n’en est pas le fruit non plus. Allez, petit flashback. Les girls ont complètement maîtrisé leur poule, empochant trois victoires d’affilée avant de s’attaquer le gros morceau de leur poule, Team USA. Contre les ricaines, nos Bleues ont fait un match de patronnes mais se sont malheureusement fait emporter en prolongation, la faute à des… fautes justement mal gérées et qui ont par conséquent donné beaucoup de lancers à l’adversaire. Tant pis, il fallait alors passer par un huitième de finale aux allures de match de play-in pour assurer un avenir à peu près décent dans le tournoi. Et dans l’arbre éliminatoire du coup ? Une victoire de daronnes face à la Mongolie, la baguette a montré ses épines. Guapo et Paget ont fait un sacré chantier, les Mongoles n’ont pas pu résister à la vague tricolore. En quarts ? L’Espagne. Tiens donc, nos meilleurs amis basket. En tout cas, pas ceux de Marie-Ève Paget. La bougresse a crucifié les Ibériques dans les ultimes instants du match, qualification dans le dernier carré acquise et plutôt deux fois qu’une. Aujourd’hui ? Ce sont les Chinoises que nos françaises défieront à 17h40, et tout est diffusé sur l’Équipe TV. Pas d’excuse pour manquer ça de votre côté.

Dans le même esprit que les filles, les boys de l’équipe de France ont assuré en poules. Pourtant, le début a été compliqué avec une défaite dès le premier jour. Ni une ni deux, tout le monde se sort la tête de l’eau et on repart cette fois plus concentré et conscient de l’enjeu. Depuis ? Aucun revers subi, ça c’est une belle capacité de réaction. Passés comme les filles par les huitièmes de finales, les Bleus ont réussi à se défaire de l’Autriche, une nation qui ne paie pas de mine ainsi dit mais qui possède une section nationale de 3×3 plutôt très compétitive. Léo Cavalière et Antoine Eito n’en ont rien a secouer puisqu’ils envoient un alley oop a la Shawn Kemp sur la tronche des adversaires. Qualif’ acquise, ce sont les Pays Bas, une nation redoutable en 3×3 également, qui sont au menu des quarts de finale. Comme quoi, les Oranje ne sont pas uniquement fans de la calvasse d’Arjen Robben. Si les Bleus entament parfaitement le match, les Hollandais n’ont pas dit leur dernier mot et reviennent. Oui mais voilà, la formule du jour était proposée par Antoine Eito et s’appelle « Bonne nuit », alors merci pour tout mais un bout de gouda et au lit. En demi-finales, les Blues joueront contre la Lituanie, en voilà un pays qui pue le basket’e, cst à 18h35 et c’est bien sûr immanquable aussi.

Boum, deux matchs plutôt importants en perspective pour nos Equipes de France, ça va donner du beau spectacle. Les deux groupes auront besoin de soutien, alors on sera bien sûr devant la TV avec les écharpes et autres pouet pouet pour encourager tout le monde, avec la finale en ligne de mire quelques heures plus tard.