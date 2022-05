Avec les Finales de Conférence, on a droit à seulement un match par nuit et la NBA se limite donc logiquement à un Top 5. En vedette aujourd’hui ? Les Warriors et notamment Klay Thompson !

Klay Thompson reste peut-être sur deux grosses blessures et deux saisons blanches, mais il sait encore pénétrer pour lâcher un tomar.

Jordan Poole sait scorer, mais en matière de distribution c’est aussi du lourd. La preuve.

Logo Luka est dans la salle !

Kevon Looney a été grand cette nuit, alors il mérite sa place dans le Top 5. Même pour un dunk basique à la sirène.

Klay, again pour le dunk ! Que ça fait plaisir de le revoir comme ça !

Klay Thompson n’a peut-être pas encore retrouvé son meilleur niveau, mais Klay Thompson montre qu’il a toujours les jambes pour monter au dunk dans un match de Playoffs. Et ça, on a envie de l’apprécier à fond quand on sait d’où il vient.