Allez, café : récap de la 25ème nuit de Playoffs !

C’est l’heure de mettre le grain, la poudre ou la dosette dans la machine et de se retrouver tous ensemble pour discuter d’une nouvelle nuit de Playoffs et de l’actu NBA de la night. Allez, c’est parti !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

De quoi parle-t-on en ce lundi ? De bon gros blowouts. « Ce qu’on a vu cette nuit, je pense qu’on s’en souviendra toute notre vie » introduit le boss. Et il n’a pas tort. Les Suns se sont fait dérouiller, comment l’expliquer ? La bastos encaissée par les Bucks, comment l’expliquer ? Même si les premières réponses nous manquent encore, il est toujours plus agréable d’être dans l’ignorance à plusieurs. Et c’est drôle, surtout. On va se chercher des petits croissants, si possible dans les boulangeries artisanales, on se pose tranquillement dans un coin de l’amphi, à l’abri du regard professoral, et on écoute.

Comme d’hab’, pour tous ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de venir échanger en direct de cette nuit de NBA, on vous balance le replay. Là-dessus, on vous souhaite un excellent lundi et on se retrouve mercredi pour le premier tour des finales de conférence.