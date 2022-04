C’est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Une icône du basketball, légende vivante des Chicago Bulls, 6 fois champion NBA, membre de la Dream Team, un des plus grands défenseurs de l’histoire de ce sport et lieutenant officiel de Michael Jordan. À l’occasion de la sortie de son dernier livre « Libéré« , Scottie Pippen nous a accordé une interview exceptionnelle. Comme dirait un grand poète, je crois qu’après avoir vu ça… on peut mourir tranquille.

Ce n’est pas tous les jours qu’on peut interviewer un Hall of Famer.

Et ce n’est clairement pas tous les jours qu’on peut interview un des joueurs les plus mythiques de toute l’histoire de notre sport préféré.

Monsieur Scottie Pippen, joueur légendaire de NBA, sort son dernier libre « Libéré » dans lequel il a décidé de mettre les choses au clair. Entre le parcours de son enfance, ses années lycéennes, son entente avec Michael Jordan, la Dream Team de 1992, les relations avec les autres joueurs des Bulls ou son image dans The Last Dance, il y en avait des histoires à raconter. L’occasion d’enlever une zone de flou existant autour de Scottie, et pour lui de donner sa version des faits.

Par conséquent, le moment était idéal pour à la fois parler de ce livre, mais aussi évoquer différents sujets qui nous tenaient à coeur. Comment voit-il la NBA actuelle ? Et quels joueurs sont dans son 5 majeur all time ? Peut-il nous dire comment défendre sur un joueur comme Giannis Antetokounmpo ? De ses secrets défensifs à son plus grand moment de fierté, en passant par les années Blazers, un clin d’oeil à Nikola Jokic ou les attaquants qu’il a eu le plus de mal à stopper, Pippen nous délivre ici ses plus belles réponses dans un chouette moment de basket, de transparence et de passion. Que demander de plus, au meilleur défenseur extérieur de tous les temps ?

« Libéré » par Scottie Pippen

Éditeur : Hugo Publishing

Titre original : Unguarded

Traduit de l’anglais par Grégory Berge

Nombre de pages : 391

Prix TTC : 21,00€

Remerciements : Scottie Pippen, son agent, et Olivia ! <3