Sam Presti ouvre la porte à une nouvelle saison blanche à OKC : draft de Victor Wembanyama oblige, beaucoup risquent d’imiter le Thunder

En vacances après une saison à 24 victoires et 58 défaites, le Thunder pourrait bien refaire le tour des basfonds de la Conférence Ouest. En tout cas, pour Sam Presti – General Manager d’OKC – la porte de la Draft 2023 est grande ouverte.

Les managers ont quand même un sens inouï de la formule lorsqu’il s’agit de dire les choses sans fâcher. Surtout quand cela traite de l’épineux sujet du tanking, puisque Adam Silver et sa clique n’aiment pas trop que les franchises NBA évoquent ouvertement le fait de perdre des matchs. Niveau business, ce n’est pas l’idéal pour vendre des diffusions. Il faut donc prendre des gants, balancer deux trois termes un peu axés travail, et ça passe. Sam Presti le sait bien, puisqu’il a évoqué ce lundi soir pour The Oklahoman, les objectifs de la saison prochaine côté Thunder. Spoiler : ça va très certainement rejouer un haut choix à la Draft 2023. Sauf si OKC se trouve un challenge sportif, une carte à jouer. Mais on se doute que tout sera fait pour que ça ne soit pas le cas.

Presti said if the Thunder gets to the point next season where they’re not playing « games of consequence, » they’re going to shift to development again.

In other words, the end of next season could look like the end of the last two seasons if OKC has nothing to play for.

