Dans leur pire passe de la saison, les joueurs du Heat devaient garder la tête froide et accueillir les Nets, en déplacement à South Beach. Mauvaise nouvelle pour les fans de Jimmy Butler, Miami s’est fait tout simplement soulever par Brooklyn, avec une démonstration de basket et du trashtalking en bonus. Victoire 110 à 95 pour les visiteurs, et honnêtement le score final ne reflète pas l’écart dans le match…

On repassera, pour le réveil du Heat.

On repassera dans le coin histoire de prendre des nouvelles des joueurs, mais ce n’était clairement pas ce samedi qu’il fallait attendre une réaction des hommes d’Erik Spoelstra. L’entraîneur de Miami, absent ce weekend pour des raisons personnelles, devait remettre les clés du camion dans son staff en espérant qu’un miracle prenne place. Comment peut-on se redresser en accueillant Kyrie Irving et Kevin Durant en mission, sachant qu’on vient de se faire rouler dessus par l’équipe B des Knicks, l’équipe C des Sixers et l’équipe D des Warriors ? La réponse on l’a : et bien en fait, tu ne peux pas. Si les hôtes ont tenu dans le premier quart-temps et nous ont laissé entrevoir un début d’espoir, le second quart a ouvert les portes du blowout et le public de Miami a encore vécu une soirée cauchemardesque. Entre Kyrie Irving qui faisait ses grigris, Kevin Durant qui n’en avait absolument rien à foutre de la présence physique de PJ Tucker, Andre Drummond qui faisait sa moisson et Seth Curry qui artillait de loin, ce qui était un match à-peu-près serré en entame de second quart va en fait se transformer en playground pour professionnels.

Oui, un playground pour professionnels. Car pendant que KD enchaînait les buckets, les démonstrations se prolongeaient dans le troisième quart et le score devenait quasiment interdit aux mineurs : près de 35 points de retard, à domicile et après avoir choke contre New York la veille, pas top la réaction de groupe. On ne parlera pas d’Udonis Haslem, frustré sur le banc ou de Jimmy Butler, grimaçant après un vilain contact. Non, on va plutôt parler de ces Nets qui avaient l’air particulièrement heureux de se pointer à Miami à ce moment très précis. Car oui, les bruits qui courraient ces derniers jours étaient de l’ordre du théorique. En effet, certains observateurs autour de la NBA se mettaient à suggérer que le Heat, souhaitant éviter Brooklyn au 1er tour des Playoffs, ralentissait la cadence et enchaînait les défaites. Well, on ne reviendra pas sur cette thèse, mais on peut cependant affirmer que les Nets avaient bien cette idée en tête avec la ferme intention d’envoyer un message. Oui, tout à fait, personne ne veut nous affronter au 1er tour des Playoffs et personne ne devrait nous affronter au 1er tour des Playoffs. L’idée ici n’est pas de dire que c’est tout droit pour Bruce Brown et sa bande. Simplement, dans l’attitude et dans les efforts, il y avait deux extrêmes ce samedi sur le même parquet et au pire (ou meilleur) moment de la saison, en fonction de votre point de vue. Quand t’es mené de 30 pions et tu te fait out-hustle par l’équipe d’en face, c’est que tu as complètement déconnecté de la rencontre et de la soirée. Voilà où on en était, de ce match gagné de 15 points mais qui en fait était une branlée de 40.

Je crois que j’ai jamais vu ça auparavant. Andre Drummond intercepte la balle, part en contre-attaque, lâche un « ✌️ » aux défenseurs du Heat et monte au dunk 😭😭😭pic.twitter.com/C2vPxcK5p1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2022

Alors oui, on a envie de donner un peu de love à Andre Drummond, lui qui a pris assez cher ces dernières années.

Véritable poète de notre génération, le pivot des Nets s’est permis une incroyable célébration en plein match, comme pour ponctuer le malaise à Miami. En interceptant un ballon dans sa propre moitié de terrain, Drummond galope en contre-attaque et fonce vers le panier. Mais avant d’entamer son double-pas, le TGV humain regarde derrière lui, voit Tyler Herro, et lâche un peace sign avec ses deux doigts qui vient ajouter l’insulte à l’injure. Dunk à deux mains, temps-mort du Heat, les fans ne savent plus trop où se cacher. Hommage à Tyreek Hill ? Peut-être bien. Mais une chose est sûre, c’est qu’en plus d’enfoncer Miami à la maison, Drummond symbolisait à lui-seul le niveau d’optimisme qui existe en ce moment à Brooklyn. Il le sait, et ils le savent, personne a envie de se retrouver face à Kevin Durant et ce groupe sur une série en 7 matchs, après avoir bossé durement pendant des mois. Personne ne veut de ce cadeau pourri. Mais les Nets, eux, se régalent de cela. Ils se nourrissent même de ce sentiment, d’une sorte d’effroi de la concurrence qui n’a pas tellement envie de les croiser. Avec deux semaines à jouer avant les Playoffs et des automatismes à cimenter, les joueurs de Steve Nash vont avoir quelques micro-missions à gérer d’ici là. Comme profiter des débuts de Kyrie Irving à domicile, lui qui pourrait jouer face aux Hornets au Barclays Center, par exemple. Comme régler des petits pépins physiques chez les vétérans, LaMarcus Aldridge par exemple. Pour le reste, on suivra, avec le même enthousiasme que Dédé Drummond en contre-attaque.

Ces Nets n’étaient pas venus à Miami pour goûter à la plage et aux boites de la ville. Non, en mission chez le Heat, les potes de Kevin Durant ont bien confirmé qu’il ne faut pas les croiser dans deux semaines. Ni au Playin Tournament, ni en Playoffs. Bon courage à celui qui tombera sur eux.