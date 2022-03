Kyrie Irving au Barclays Center c’est pour ce soir : une première à domicile cette saison, le 27 mars, quelle drôle d’époque

On y est. Enfin. Après un gloubi-boulga de cinq mois dû au refus de Kyrie Irving de se faire vacciner et à la législation new-yorkaise qui ne transigeait pas sur la question, Kyrie Irving n’a pu mettre les pieds sur le parquet du Barclays Center cette saison. 21 matchs joués en 2021-22, 21 à l’extérieur, et ce soir la série prendra fin avec la présence du meneur des Nets, à domicile et face aux Hornets.

Le roman le plus passionnant, ça dépend pour qui, de la saison va donc se refermer ce soir, quand le MC du Barclays Center annoncera toutte voie hurlante le n°11 de Kyrie Irving. La fin d’un long chemin de croix qui l’aura vu manquer plus de 30 matchs à la maison, parce que KI avait ses convictions et qu’il n’a jamais daigné s’assoir dessus. Soit. Soit, mais ce soir les Hornets vont donc se retrouver dans la peau d’une équipe que l’on n’aimerait pas être, de celle qui passe pour un steak saignant lâché à un lion qui n’a pas bouffé depuis des mois. Image assez mal trouvé d’ailleurs puisque Kyrie Irving est végétarien mais bref, assez parlé des choix, des goûts et préférences d’Uncle Drew, passons plutôt à l’essentiel, celui qui se joue avec un ballon orange et taille 7.

Les Nets sont actuellement huitièmes à l’Est, un moindre mal vu la manière avec laquelle Steve Nash a du composer cette saison avec les absences, et si la sixième place aujourd’hui détenue par les Raptors semble peut-être un peu ambitieuse (3 matchs d’avance pour des Dinos qui déroulent), l’objectif pour Brooklyn reste surtout de se mettre en jambes, de se mettre dans le rythme, de trouver les automatismes d’une équipe qui ne change pas toutes les 48h. Défendre aussi, ça c’est un autre sujet, mais clairement ce soir les lights seront ailleurs, dans les yeux de ce génie du basket qu’est Kyrie Irving, génie souvent incompris autant par ses détracteurs que par les défenseurs qui cherchent le ballon quand il dribble.

28,5 pions de moyenne cette saison, 38 à Milwaukee, 50 à… Charlotte, tiens tiens, ou évidemment ces 60 unités inscrites la semaine passée à Orlando, tant d’indices qui nous laissent à penser que le magicien va évidemment rendre fou le Barclays Center ce soir et jusqu’à ce qu’élimination s’en suive. Le plus tard possible c’est ce qu’on lui souhaite.