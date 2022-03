Qui pour battre le nouveau record établi par Gregg Popovich ? Zoom sur ces coachs qui pourraient doubler Pop un jour

En remportant son 1 336e match en saison régulière la nuit dernière face au Jazz, Gregg Popovich a dépassé Don Nelson pour devenir le coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA. Une place qu’il devrait conserver pendant longtemps, peut-être même éternellement sachant qu’il est toujours sur le banc, mais on a quand même voulu se poser cinq minutes pour voir quel(s) entraîneur(s) pourrai(en)t menacer ce nouveau record un jour.

Celui qui est le plus proche : Doc Rivers

Si c’est peut-être blasphématoire pour certains de mettre Doc Rivers et Gregg Popovich dans la même phrase, on ne peut pas contester les chiffres. À l’heure de ces lignes, c’est bien l’entraîneur des Sixers qui est le plus à même d’aller chercher Pop un jour puisqu’il est dans le Top 10 des coachs les plus victorieux de l’histoire. Aucun autre entraîneur en activité ne peut en dire autant. Avec 1 032 wins récoltés au total d’Orlando à Philadelphie en passant évidemment par Boston et Los Angeles, le Doc a un retard de « seulement » 300 succès sur la légende des Spurs. Et quand on sait que Popovich se rapproche de la sortie, on se dit que Rivers – 60 ans aujourd’hui – a peut-être une opportunité à saisir. Cela lui demandera plusieurs années de succès, à Philly ou ailleurs, mais c’est jouable. À moins que Pop ne coache jusqu’à 90 ans bien évidemment…

Celui qui marche dans les traces de Pop : Erik Spoelstra

Derrière l’intouchable Gregg Popovich, Erik Spoelstra est aujourd’hui le deuxième coach NBA possédant la plus grande longévité au sein d’une seule et même franchise. Le boss du Heat Pat Riley avait donné les commandes à Spo en 2008 quand il n’avait que 37 ans et depuis il ne les a jamais lâchées. Des années calibre MVP de Dwyane Wade au duo Jimmy Butler – Bam Adebayo en passant évidemment par l’ère Big Three, Spoelstra a toujours réussi à convaincre son mentor et il fait aujourd’hui partie de ces rares coachs qui semblent intouchables en NBA, à l’image de Pop. Comme on n’imagine pas Popovich ailleurs qu’à San Antonio, on n’imagine pas Erik ailleurs qu’à Miami. Il est l’un des garants de la fameuse Heat Culture et la franchise floridienne devrait continuer à connaître du succès sous la patte Spoelstra, qui totalise aujourd’hui 652 victoires (24e all-time) à 51 ans. Et si Pop laissait sa place à Spo un jour ?

Celui qui est parti sur les meilleures bases numériques : Steve Kerr

Petite devinette du jour : quel entraîneur a mis le moins de temps pour totaliser 300 victoires en carrière ? Tic tac, tic tac, tic tac. Réponse : Steve Kerr. Et cela ne vaut d’ailleurs pas uniquement pour la NBA mais pour l’ensemble des sports professionnels américains. Arrivé chez les Warriors de Stephen Curry en 2014, Kerr a aidé à transformer la franchise de Golden State en véritable dynastie, remportant notamment trois titres NBA en cinq participations aux Finales sur ses cinq premières années. C’est quasiment impossible de faire mieux comme débuts et Steve possède d’ailleurs aujourd’hui le quatrième meilleur pourcentage de victoires all-time (68,6%), ce qui lui permet de totaliser 421 succès en l’espace de quasiment huit saisons. Un sacré rythme ! Et si dans le meilleur des mondes il parvient à continuer sur cette même dynamique, Kerr pourrait bien tutoyer les sommets un jour. Seul bémol et pas des moindres, l’ancien sniper a « déjà » 56 ans, lui qui est d’abord passé par la case commentateur et dirigeant avant de s’asseoir sur les bancs NBA.

Autres candidats potentiels

Derrière ces trois-là, on peut naturellement mentionner Rick Carlisle et Nate McMillan, qui sont les deux coachs en activité totalisant le plus de succès derrière Doc Rivers, avec respectivement 858 et 720 victoires au compteur. Dans le Top 60 all-time des entraîneurs les plus victorieux et aujourd’hui en activité, on retrouve plusieurs disciples de Pop qui ne demandent qu’à grimper dans la hiérarchie en imitant leur modèle, comme Mike Budenholzer, Quin Snyder ou encore Michael Malone (qui n’a jamais été assistant de Popovich mais qui possède une relation privilégiée avec lui).

Mais si ça se trouve, aucun des noms cités depuis le début de cet article n’est le bon, et peut-être que l’exploit sera réalisé dans un futur lointain par un mec qui sort de nulle part voire un joueur actuel qui fera du coaching sa reconversion (coucou Chris Paul, coucou Rajon Rondo). Ou alors, scénario complètement WTF, Don Nelson décide de quitter son exploitation de cannabis pour reprendre temporairement du service sur les bancs NBA et repasser devant Pop. Nan on rigole, mais imagine quand même.

Don Nelson asked what he’s been doing after basketball: “I’ve been smoking some pot.” pic.twitter.com/67cncPYzsh — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 22, 2019

Gregg Popovich n’est pas un homme de record, mais celui qu’il vient d’établir est très prestigieux et risque d’être très difficile à battre. S’il y a quelques candidats crédibles pour aller le chercher, on tient quand même à leur souhaiter bon courage. Car ils en auront bien besoin.

Source stats : Basket-Reference