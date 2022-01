Programme NBA : dix matchs au menu dont un Cavs – Bucks très sympathique, faudra être là dès 1h du mat’

Vous aussi vous la sentez cette odeur de Mercredi Panzani ? On y est les ami(e)s et comme chaque milieu de semaine, il devrait se passer des trucs complètement improbables sur les terrains NBA. Matt Thomas qui met 35 pions ? Un buzzer de Keifer Sykes ? Les Kings qui gagnent un match à l’extérieur ? Réponse cette nuit mais en attendant, place à la preview !

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 26 JANVIER 2022

1h : Magic – Clippers

1h : Pacers – Hornets

1h : Cavaliers – Bucks

1h30 : Heat – Knicks (sur beIN Sports 4)

1h30 : Hawks – Kings

2h : Bulls – Raptors

2h : Nets – Nuggets

2h30 : Spurs – Grizzlies

4h : Jazz – Suns (sur beIN Sports 1)

4h : Blazers – Mavericks (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Cavaliers – Bucks (1h) : on aurait pu choisir le Jazz – Suns mais c’était déjà notre affiche il y a deux jours quand les deux équipes ont vu leur chemin se croiser du côté de Phoenix. Un peu de variété, ça fait du bien, surtout quand il y a un Cleveland – Milwaukee dès 1h du matin. On n’aurait jamais pensé dire ça en début de saison mais seulement une victoire sépare aujourd’hui les champions en titre de l’équipe des Cavaliers, qui poursuit sa très belle campagne. Avec 29 victoires pour 19 défaites, Darius Garland & Cie sont cinquièmes de l’Est juste derrière Milwaukee (30-19) et ça promet donc une sacrée bataille dans l’Ohio entre ces deux rivaux de division. En plus, les Cavs restent sur trois victoires à la maison tandis que les Bucks restent sur trois succès tout court. Quelle série va se briser ? On imagine que les Daims voudront gentiment rappeler aux Cavaliers que malgré ce que dit le classement, il y a encore une grosse classe d’écart entre les deux équipes. On le sait, quand Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday sont sur le terrain, ils sont presque imbattables et ils voudront encore le prouver ce soir. Attention au carton du Freak, qui revient d’un match d’absence et qui pourrait bien faire du sale, surtout si le pivot Jarrett Allen – incertain car malade – ne joue pas. Enfin, juste pour info, sachez que Lauri Markkanen est lui d’ores et déjà forfait pour un bobo à la cheville.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Pacers – Hornets, y’a moyen qu’il se passe plus de choses en coulisses que sur le parquet…

Heat – Knicks, parfait pour les nostalgiques des nineties.

Les Kings étaient menés de 60 points à Boston hier. Arriveront-ils à creuser encore plus profond à Atlanta ?

Taureaux contre Dinos, DeMar DeRozan contre son ancienne franchise, ça peut être sympa à suivre…

Nikola Jokic va affronter la raquette des Nets, et quelque chose nous dit que ça va donner un sacré code wifi.

Dejounte Murray contre Ja Morant, sur l’échelle du kiff on est à combien ?

Jazz – Suns, ça risque d’être compliqué pour les Mormons sans Donovan Mitchell et Rudy Gobert…

Joli programme donc, et on ne devrait clairement pas s’ennuyer. Allez, rendez-vous dès 1h du matin pour une belle nuit de panier-ballon, de Cleveland à Salt Lake City en passant par Brooklyn, Chicago ou encore Miami.