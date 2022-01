Kyle Kuzma est chaud bouillant en ce moment : 27 points de moyenne sur les 8 derniers matchs, ultra-clutch, c’est lui en fait le patron des Wizards lol

Ce n’est pas le joueur dont on parle le plus en ce moment, et pourtant ses performances commencent à attirer plusieurs regards. Dans une zone totale depuis Noël, Kyle Kuzma est en train de jouer le meilleur basket de sa carrière. Et dans des victoires qui plus est, comme le Thunder l’a compris cette nuit avec un nouveau tarif offert par Special KK à domicile.

Il a beau être énervant parfois, Kyle Kuzma reste un joueur attachant.

Quand on regarde son début de carrière et tout ce qui a suivi, il est difficile de vraiment le regarder en tirant la gueule en permanence. Déjà car son style de jeu ne le permet pas, mais en plus car le joueur formé à Utah garde une motivation et une énergie qui nous fait souvent sourire au bout d’un moment. Regardez chez les Lakers, par exemple. Arrivé avec une hype folle après une Summer League de génie et une belle saison rookie suivie par une belle sophomore, Kuzma était une des pépites de la reconstruction des Lakers. Donc, positif. Puis il y a eu le transfert d’Anthony Davis à Los Angeles, et on se souvient très bien qui les dirigeants des Lakers ont préféré garder entre Kyle, Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart. Ce qui a suivi vu une véritable guerre du je t’aime moi non plus avec les fans, entre performances séduisantes sur les terrains puis incapacité à être régulier et trouver sa place dans le collectif. Donc, coup de moins bien. Un titre de champion en étant le troisième meilleur scoreur de la cité californienne derrière LeBron et AD ? Positif. Une saison suivante en-dessous des attentes (car trop d’attentes) et une défense à sauter par la fenêtre ? Négatif. Quoi qu’il fasse, quoi qu’il arrive, Kuz ne laissait personne indifférent. Une bête de séquence au scoring, puis une action à terminer dans Shaqtin A Fool. Ce manège enchanté le menait malheureusement à devoir quitter Los Angeles pour s’installer à Washington, dans le transfert de Russell Westbrook l’été dernier. À ce moment-là, on se demandait quelle place aurait Kyle chez les Wizards, certainement celle de scoreur en sortie de banc pour Wes Unseld Jr et compagnie.

Fast forward jusqu’à aujourd’hui, et on est clairement pas sur ce genre de rôle à Washington pour l’ami Kuzma.

Retrouvant la confiance et le temps de jeu de ses débuts, l’ailier-fort a su se caser idéalement dans le setup des Wizards, au point qu’aujourd’hui on est en droit d’attendre de grosses performances de sa part. Jugez plutôt ceci : 26,6 points de moyenne sur les 8 derniers matchs, avec 11,3 rebonds et 2,8 passes à 54% au tir, des actions monumentales dans le money-time et des fans qui kiffent le regarder jouer. C’est simple, en ce moment Kyle est au top de son niveau depuis son arrivée en NBA, et les moments Shaqtin sont mis de côté pour laisser place au scoreur pur ultra-confiant qu’on avait vu en 2018 à Los Angeles. Le dernier quart-temps représente même un rendez-vous incontournable, puisque Washington est passé plus d’une fois par les mains du numéro 33 et ce dernier a délivré ce qu’il fallait, les fans et commentateurs labellisant tout simplement le money time… le Kuz Time. Du chemin parcouru depuis les punchlines des débuts.

Cette nuit donc, c’est le Thunder qui a pris forfait, avec 29 points à 12/17 au tir et une nouvelle belle présence au finish. Huit points et un caviar pour KCP dans les sept dernières minutes ? On connaît un paquet de franchise players qui aimeraient assurer ça tous les soirs dans des rencontres serrées. Dimanche soir à Orlando ? 27 points et 22 rebonds, et même les efforts au buzzer pour empêcher que le Magic reparte avec la victoire. On est également tentés de dire que s’il n’y avait pas eu un shoot absolument légendaire de DeMar DeRozan au buzzer dans le corner il y a une semaine, les Wizards seraient repartis avec une énorme victoire contre le leader de la Conférence Est et l’homme du match aurait été… Kyle Kuzma, plantant un shoot d’assassin à 4 secondes de la fin de la rencontre avant que DeRozan ne lui dise hold my beer. Oui, c’est bien de ça dont on parle en ce moment, un Kuzma au top du top. La chance qu’on a en tant qu’observateurs, et qui va rendre excitante la suite des Wizards, c’est que le health and safety protocol a malheureusement récupéré Bradley Beal et sa passion pour les vaccins. On espère donc que l’arrière reviendra vite et en pleine forme sur le terrain, mais on espère aussi que Couze va confirmer ses récentes belles performances avec de nouveaux tirs clutch et des pulls bien rose en avant-match. Il y a de l’incertitude à Washington, il y a du positif à chercher à droite comme à gauche, mais dans tout ce bordel Kuzma représente en ce moment un petit rayon de soleil. Et ça, ça se prend.

Simple coup de chaud, ou vraie maison trouvée dans le Capitole ? Entouré par d’autres forwards pourtant prometteurs comme Deni Avdija et Rui Hachimura, Kyle Kuzma semble trouver sa place chez les Wizards. Une situation qu’il faudra surveiller, et notamment dans les prochaines rencontres serrées car aujourd’hui le money time de Washington, c’est le Kuz Time.