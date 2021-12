Programme NBA : dernière soirée de 2021 dans la lunette, attention à ne pas finir la nuit la tête dans la cuvette

En NBA le réveillon du 31 est synonyme de basket, un peu comme tous les soirs de la saison d’ailleurs. James Harden a été exempté et il pourra donc aller agiter en toute quiétude des buffetons dans des rades mal famés, mais sur les parquets ce sont bien dix matchs qui nous seront proposés pour accompagner le dernier repas (liquide) de 2021. Allez, envoyez le programme de la nuit !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

19h : Celtics – Suns (en direct sur BeIN 1)

Celtics – Suns 21h : Pacers – Bulls

Pacers – Bulls 0h : Kings – Mavs

Kings – Mavs 1h : Rockets – Heat

Rockets – Heat 1h30 : Cavs – Hawks

Cavs – Hawks 1h30 : Raptors – Clippers (en direct sur BeIN 4)

Raptors – Clippers 2h : Grizzlies – Spurs

Grizzlies – Spurs 2h : Thunder – Knicks

Thunder – Knicks 3h : Jazz – Wolves

Jazz – Wolves 4h30 : Lakers – Blazers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

4h30 : Lakers – Blazers : ce sera le feu d’artifice de la nuit, quand votre œil tentera de regarder l’autre mais sera tout étonné que votre nez l’en empêche. Au menu ? Damian Lillard face aux Lakers d’un vieux croûton dans la fleur de l’âge, et Russell Westbrook qui vomit sur les invités toujours présents dans votre salon. 125-119 incoming mais on ne sait pas pour qui, avec comme seule garantie le nouveau 35/12/12 de LeBron James et des défenses beaucoup plus ouvertes que les boîtes de nuit en ce moment. On pouvait difficilement espérer mieux pour terminer/commencer l’année, et seuls les rescapés auront notre respect.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT