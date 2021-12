Les Awards de 2021 : meilleur souvenir basket, plus belle action, plus grosse performance et image de l’année, c’est l’heure de voter !

Nous sommes le 31 décembre et comme souvent le 31 décembre, on ne peut pas s’empêcher de regarder en arrière pour se remémorer les grands moments de l’année écoulée. C’est peut-être encore plus le cas quand on est fan de NBA et qu’on suit la Grande Ligue au jour le jour. Alors avant de passer définitivement en 2022, place aux Awards de 2021 et bonne nouvelle, vous pouvez même voter !

⭐️ LES AWARDS DE 2021 ⭐️ Question : quel est votre meilleur souvenir basket de toute l'année ? 🤔 pic.twitter.com/KPO6uHWN7z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2021

Des souvenirs de 2021, on en a évidemment plein. Mais certains resteront gravés plus longtemps que d’autres. Le block de Nico Batum contre la Slovénie aux Jeux Olympiques en fait forcément partie, Nico propulsant ainsi les Bleus vers une finale contre Team USA. En NBA, comment ne pas citer le magnifique titre des Bucks de Giannis Antetokounmpo, qui aurait pu ne jamais voir le jour si Kevin Durant possédait une pointure de moins. Enfin, l’un des grands événements de cette fin d’année, c’était bien entendu le record all-time de Stephen Curry à 3-points, record battu dans le mythique Madison Square Garden devant Ray Allen, Reggie Miller et son papa Dell.

Quelle est votre meilleur souvenir basket de toute l'année ? Le block de Nico Batum contre la Slovénie

Le tir de Kevin Durant dans le Game 7 face aux Bucks

Le record à 3-points de Stephen Curry

Giannis et les Bucks au sommet du Mont Olympe

Autres

⭐️ LES AWARDS DE 2021 ⭐️ Question : quelle est l'action de basket de l'année ? 🤔 pic.twitter.com/RnB9nT80z6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Si vous deviez sortir UNE action pour l’année 2021, ce serait laquelle ? Là encore, le choix est très large mais en voici quatre qui semblent incontournables : le poster de Miles Bridges sur Clint Capela d’abord, avec en bande son le commentateur des Hornets qui explose. En matière de violence, difficile de rivaliser, à moins de se nommer Anthony Edwards qui a lui détruit le joueur des Raptors Yuta Watanabe. Mais si vous préférez les tirs clutch aux dunks surpuissants, les stars de la Draft NBA 2018 Luka Doncic et Trae Young ont répondu présent pour vous. Le premier a lâché un buzzer improbable sur le parquet des Grizzlies tandis que le second s’est mis le Madison Square Garden dans sa poche arrière. Mention spéciale aussi au contre énorme de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton lors des Finales NBA, et au alley-oop de ce même Giannis dans le Game 5.

Quelle est l'action de basket de l'année ? Le poster de Miles Bridges

Le poster d'Anthony Edwards

Le buzzer de Luka Doncic à Memphis

Le game-winner de Trae Young au Madison Square Garden

Le block de Giannis sur Ayton

Le alley-oop Holiday - Giannis lors du Game 5 des Finales NBA

Autres

⭐️ LES AWARDS DE 2021 ⭐️ Question : quelle est la plus grosse performance de l'année sur un seul match ? 🤔 pic.twitter.com/HNx9dvubkL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Des grands souvenirs, des actions de folie, mais aussi des performances XXL. Malgré le contexte sanitaire, l’année 2021 a proposé son lot de masterclass. La plus grande ? C’est peut-être les 50 pions de Giannis Antetokounmpo lors du Game 6 des Finales NBA pour ramener le titre à Milwaukee. Juste légendaire ! En parlant de perfs légendaires, Russell Westbrook est devenu en 2021 le leader du nombre de triple-doubles all-time, lui qui a notamment sorti un énorme 35-14-21 le 29 mars dernier contre Indiana. Nikola Jokic, MVP de la saison dernière, a également sorti du très très lourd, on pense par exemple à ses 47 points – 12 rebonds – 5 passes contre le Jazz de Rudy Gobert fin janvier 2021. Autre suggestion, les 50 points – 17 rebonds – 5 passes – 4 contres de Joel Embiid en février dernier contre les Bulls. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, les fans de Stephen Curry et Kevin Durant le confirmeront. Le premier a sorti un carton à 62 points contre les Blazers, tandis que le second a peut-être réalisé le match de sa vie face aux Bucks lors du Game 5 des demi-finales de Conférence Est avec… 49 points, 17 rebonds, 10 passes. Inoubliable. Impossible également d’oublier les 55 unités de Lillard en Playoffs malgré la défaite à Denver, les 60 pions de Jayson Tatum contre les Spurs, le festival de Trae Young dans le Game 1 contre les Bucks (48 points, 11 passes) ou encore le triple-double XXL de Devin Booker contre les Clippers en Playoffs (40 points, 13 rebonds, 11 passes).

Quelle est la plus grosse performance de l'année sur un seul match ? Les 50 points de Giannis pour le titre NBA

Le 47-12-5 du Joker face au Jazz de Rudy Gobert

Russell Westbrook et son triple-double de folie en 35-14-21

Joel Embiid qui démolit les Bulls avec 50 points et 17 rebonds

Le Game 5 historique de Kevin Durant contre les Bucks

Les 62 points de Curry

Les 55 points de Lillard à Denver

Autres

⭐️ LES AWARDS DE 2021 ⭐️ Question : quelle est l'image de l'année ? 🤔 pic.twitter.com/wPILJXuqMR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2021

Dernier Award à distribuer : la plus belle image de l’année. Alors là, peut-être encore plus que pour les autres Awards, c’est l’émotion qui va parler. Pas de mauvaise réponse donc, mais on tient tout de même à mettre en avant les moments qui ont été particulièrement marquants pour nous. La médaille d’argent des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo fait clairement partie du lot, même si le formidable parcours de la bande à Vincent Collet s’est conclu sur une défaite contre Team USA. Ensuite, le record de Stephen Curry est là également, même si on en parle déjà un peu plus haut. Juste impossible de passer à côté. La consécration des Bucks de Giannis Antetokounmpo après plusieurs échecs représente également l’une des images de l’année, eux qui ont réussi à renverser les Suns d’un Chris Paul finaliste pour la première fois de sa carrière aux côtés de son coach et ami Monty Williams.

Quelle est l'image de l'année ? Les Bleus avec la médaille d'argent aux JO

Stephen Curry, nouveau roi du 3-points

La consécration des Bucks de Giannis

Chris Paul dans les bras de Monty Williams pour ses premières Finales NBA

Autres

L’année 2021 – avec ses grands moments et ses défis – va se refermer dans quelques heures pour laisser place à 2022. Un nouveau chapitre qu’on espère également riche en rebondissements, en exploits, en perfs, et en émotions. Alors avec un peu d’avance, Bonne année !