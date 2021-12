Boston on a un problème : adresse en berne, défaites gênantes face aux Wolves C et aux Clippers B, vite, les résolutions de 2022

Warning, on sait qu’une saison ne se termine pas en décembre, et on sait aussi que les Celtics, comme d’autres, doivent composer avec un flot incessant d’absences depuis quelques semaines. Soit. Mais les deux derniers matchs des Celtics, c’est un grand non.

On ne parlera ici ni des deux premiers mois de compétition, on l’a déjà pas mal fait et ce n’est pas le propos, on ne parlera pas non plus de « la suite » parce que notre boule de cristal est cassée, alors, ce matin, on parlera uniquement des deux derniers matchs de la bande à Ime Udoka, parce qu’on les a vu, et parce qu’on a vomi. deux fois. Non, cinq fois. Le problème actuellement à Boston ? Oh, s’il n’y en avait qu’un. Déjà, et c’est à mettre au « crédit » des C’s, il manque évidemment Jayson Tatum à l’appel, et bonjour le casse-tête lorsqu’il faut se passer de l’un des meilleurs attaquants de la planète, il faut bien le reconnaître. Tatum, Enes Freedom, Dennis Schroder, Marcus Smart, Juancho Hernangomez, Aaron Nesmith ou Jabari Parker manquaient également à l’appel cette nuit face aux Clippers, ça commence à faire beaucoup. Sauf que ça n’excuse pas tour puisque l’on rappelle par exemple que l’adversaire du soir évoluait sans ses quatre meilleurs joueurs, du moins les plus importants, alors on se regarde dans la glace et on ne cherche pas d’excuse merci cordialement la direction

Cette nuit ? Défaite 91-82, mais focus, surtout, sur l’adresse des Verts, évidemment, devant un parterre du TD Garden estomaqué devant un tel championnat fédéral de briques. Quelques chiffres tiens. 34/101 au tir, on vous laisse calculer le pourcentage c’est pas trop compliqué. 4/42 du parking, et un Brian Scalabrine entre les barres de rire et la consternation au micro. 13/36 au tir pour Jaylen Brown, 1/30 à 3-points pour le carré tragique Jaylen / Pritchard / Horford / Richardson, quand on parle de vomi on ne plaisante qu’à moitié. Dans les faits ? On avait déjà vu une équipe dépassée par la fougue de jeunes Wolves survoltés, et cette nuit c’est une formation Clippers amputée de Paul George, Nico Batum ou encore Reggie Jackson qui est repartie avec les clefs de la salle, luttant avec ses armes et se servant de sa défense – une valeur sûre cette saison – pour faire complètement déjouer les snipers bourrés du Massachusetts. Une troisième défaite de suite pour les C’s, la quatrième en cinq matchs malgré de beaux et âpres combats face aux Bucks et aux Sixers, mais un belote/rebelote bien cheum depuis trois jours qui pousse le bilan de Bean Town à 16-19, loin de l’objectif initial. Peu ou pas de création avec comme seul être humain capable de faire jouer tout le monde… Marcus Smart, c’est à la fois un compliment pour lui et un désastre pour son équipe. Un secteur intérieur trop permissif en défense même si Robert Williams montre – parfois – ses skills. Un Jaylen Brown parfois possédé mais moins constant que la saison passée, des jeunes qui peinent à exploser et qui ne seront d’ailleurs bientôt… plus si jeunes que ça. La liste des soucis actuels à Boston est longue comme les bras de Jabari Parker et elle est au moins aussi longue que ses jours passés avec un plâtre, ça promet pour la suite.

A voir évidemment le type de réaction à venir, et mieux vaudra se retrousser les manches car le prochain défi des Celtics se nomme Phoenix Suns, pas le genre d’escouade à prendre pitié d’une bête blessée. Pour repartir de l’avant ? Il faudra déjà mettre ce foutu ballon dans ce foutu panier, ça parait facile comme ça mais pas pour tout le monde apparemment.