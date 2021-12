NBA Top 10 du jour : Andre Iguodala met Gary Payton II sur orbite, et le fils à Papa s’occupe du reste

Vous connaissez la petite tradition. Pour boucler chaque nuit en beauté, rien de mieux que de se faire le Top 10 de la night. Et vendredi soir, ceux qui ont particulièrement fait le show se nomme Robert Williams III, Lonnie Walker IV et Gary Payton II. Oui, les chiffres romains sont à la mode.

Dans le derby floridien, KZ Okpala rappelle à tout le monde qu’il existe toujours avec un gros tomar à une main.

Monte Morris conseille à Clint Capela de mettre des filets entre ses jambes.

Steph Curry, 3+1, la routine quoi.

Jordan Clarkson s’amuse avec Jakob Poeltl. Quelque part, Rajon Rondo sourit.

Qu’est-ce que ça fait du bien de revoir le vrai Damian Lillard.

Jaren Jackson Jr. est particulièrement chaud depuis la blessure de Ja Morant. Et ce ne sont pas les Kings qui diront le contraire.

Mais il peut monter jusqu’où Robert Williams III en fait ? (TIME) LORD !

De’Anthony Melton profite d’un joli cadeau des Kings pour s’envoler bien comme il faut.

Rudy Gobert ne fait pas peur à Lonnie Walker IV. Lay-up avec la planche face à la muraille française, tout ça pour la win !

Alley-oop sur remise en jeu ? Il suffit de demander à Andre Iguodala et Gary Payton II.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 et on vous laisse avec les images, c’est juste en-dessous. Nous ? On se donne rendez-vous demain matin avec un nouveau concentré de fun à déguster en famille.