Ja Morant, de retour chez les Grizzlies ce weekend : jetez vos guitares, on connaît déjà le meilleur cadeau de Noël des habitants de Memphis

Éloigné des parquets depuis le 26 novembre dernier, on se demandait quand est-ce que Ja Morant viendrait à nouveau dans nos écran afin d’exploser nos rétines. Un début de réponse a été donné par Tyler Jenkins ce vendredi soir, lors du déplacement des Grizzlies à Sacramento. Le meneur aux mollets de Jupiter devrait rejoindre son équipe ce weekend, une assez bonne nouvelle dans le Tennessee on ne va pas se mentir.

On peut dire que les fans de Memphis sont passés par différentes émotions ces derniers temps.

Souvenez-vous de cette blessure de Ja Morant, vécue en direct le 26 novembre dernier lors de la visite d’Atlanta dans la région d’Elvis. Quittant les siens le visage en peine, Ja nous faisait croire au pire à cause d’une blessure au genou gauche. Sachant que notre génération a connu l’histoire de Derrick Rose, un meneur extraordinaire aux qualités athlétiques venues d’ailleurs et dont la carrière va prendre une toute autre trajectoire suite à des pépins aux genoux, on avait tendance à flipper en attendant les résultats des examens. Puis, premier soulagement, on apprenait que la blessure de Morant n’était pas si grave que cela, une belle entorse mais pas de quoi louper plusieurs mois de compétition. Repos donc pour le phénomène, et repos bien isolé puisque le 8 décembre on apprenait que Ja entrait dans le health and safety protocol de la NBA. Flûte ! Déjà que tu dois regarder en jogging tes copains jouer sur le côté, maintenant tu vas devoir regarder en jogging tes copains jouer mais éloigné le plus possible d’eux. Le 8 décembre, c’était il y a exactement 10 jours, ce qui représente la durée minimum de temps qu’un joueur doit passer loin de son équipe lorsqu’il devient un cas protocolaire. Du coup, les fans des Grizzlies étaient en droit de demander des nouvelles, avant le match contre Sacramento ce vendredi soir. Et bien justement, c’est l’entraîneur Tyler Jenkins qui en a donné, indiquant à la presse que Ja Morant pourrait faire son retour dans l’équipe ce weekend.

« Entre son retour de blessure et comment son corps se sent actuellement, tous les retours que nous avons eu le concernant sont positifs. Il est dans un état d’esprit très positif, et c’est le cas de toute l’équipe également. Il a respecté à la lettre toutes les demandes du protocole sanitaire de la Ligue, il se sent vraiment bien. Il a regardé tous les matchs de l’équipe en son absence, on a discuté lui et moi des échanges qu’il pouvait avoir avec la télé pendant qu’il regarde les matchs, et les pensées positives qu’il envoie vers ses coéquipiers pendant qu’ils jouent. »

Que peut-on penser, par conséquent, en terme de dates ? Si Memphis a évidemment envie de pouvoir à nouveau profiter du talent de son meneur, il n’y a pas de rush pour autant. On vient d’avoir une grosse frayeur au genou, ce n’est pas comme si les Grizzlies suffoquaient actuellement dans la Conférence Ouest et qu’on était à deux semaines des Playoffs. Bien au contraire, pour le moment cela parle de plusieurs jours qui seront passés par Ja avec ses coéquipiers afin de s’entraîner et retrouver la forme totale de son genou, avant un retour dans le grand bain. Disons donc qu’on est plutôt sur un Nouvel an qu’un 25 décembre, et on est plus sur du 2022 que sur du 2021. Mais quand on se souvient de l’ambiance au FedEx Forum le soir de la blessure, en novembre dernier, c’est plutôt le genre de délais que tu prends tous les jours.

La vraie question ne concerne pas tant le retour en forme de Ja Morant, surhumain qu’il est, mais plutôt sur l’efficacité des Grizzlies qui a été littéralement historique en l’absence de son meneur. Ne tournons pas longtemps autour du pot, Memphis est une des meilleures équipes de toute la NBA depuis que le garçon n’est pas là. Est-ce que cela veut dire que la franchise est meilleure in fine sans Morant ? Non, évidemment. Mais des points seront à surveiller, quand on voit les ajustements pertinents qui ont été réalisés par Coach Jenkins en l’absence de Ja. Défensivement, par exemple, les portes ouvertes du début de saison ont laissé place à un coffre fort humain sur ce mois de décembre, Memphis refusant presque légalement d’encaisser 100 points dans un match professionnel. La répartition des munitions a aussi rendu cette équipe moins prévisible, entre la montée en température de Jaren Jackson Jr, l’immense campagne qu’est en train de réaliser Desmond Bane, et le retour en force de Dillon Brooks dans la rotation. Grâce à un effort collectif permanent et une défense de fer (demandez à OKC), les Grizzlies ont tout simplement remporté 10 des 11 derniers matchs joués sans Ja Morant. Un bilan exceptionnel, qui a permis à la franchise de grimper dans le Top 4 de la Conférence Ouest, et qui va apporter son lot de pression sur les épaules du meneur. Brooks le mentionnait de son côté, du fait que son équipe allait être ‘flippante‘ avec le retour de Morant. Sur le papier, on est d’accord. Mais on a vu plus d’une équipe trouver ses automatismes puis, sur un décalage, perdre la magie d’un moment. Nul doute que Jenkins trouvera la solution, dans tous les cas c’est une bonne nouvelle que Ja Morant puisse revenir prochainement dans le groupe et qu’il démarre 2022 avec nous sur les parquets.

Invincibles sans leur meneur, les Grizzlies roulent sur la compétition et se rapprochent de Noël avec un beau cadeau déjà prêt sous la cheminée. Le retour de Ja Morant, un épisode fluide et toujours aussi défensif ? Affaire à suivre, tout ce qu’on veut c’est la santé et pas de nouvelle frayeur à la réception d’un vol légendaire.

Source : Commercial Appeal