Les Wizards c’est du sérieux : money time poncé face au Heat, deuxième place à l’Est, ici c’est la Capitale, ici c’est Washington bébé

Eh, ça commence à causer là non ? Equipe sensation de ce début de saison, les Wizards n’en finissent plus d’étonner et ont donc rajouté un tiret « patron » à leur CV du premier mois. Des individualités qui performent, une défense qui fait le boulot, des soutiers capables de se muer en leader… tout va bien chez les Wizards !

Pas sûr qu’être mené de 16 pions au milieu du troisième quart face à une équipe comme le Heat soit le meilleur apéritif pour finir un match, et on connait plus d’une équipe qui aurait baissé pavillon face aux badass de South Beach. Mais pas eux. Pas les Wizards, pas ces Wizards. Dans les clous une bonne partie de la soirée, les hommes de Wes Unseld Jr. semblaient ainsi accuser un retard trop lourd et se diriger vers une deuxième défaite en trois jours face à un Miami solide, une fois de plus porté par un Jimmy Butler en mode MVP, mais à – 10 et quatre minutes à jouer un 3+1 généreux offert à Kentavious Caldwell-Pope aura donc servi d’élément déclencheur à la remontada version Maison Blanche. KCP donc, puis un Spencer Dinwiddie clutchissime et un Kyle Kuzma non moins décisif sur la ligne, et une quinzaine de minutes plus tard les Sorciers fêtaient leur onzième victoire en seize matchs, après une dernière défense virile de Montrezl Harrell sur Jimmy Buckets. Le review des arbitres n’y fera rien, les deux lancers loupés du double K offriront bien une chance à JB de planter l’égalisation du siècle de plus de 25 mètres, mais Butler c’est pas Jaminet et le public de Wash pouvait exulter et fêter ses héros.

Un collectif homogène, un Bradley Beal parti comme une balle hier mais plus obligé de tout faire tout seul, des recrues rapidement dans le moule, un coach qui fait ses gammes dans la victoire et une belle marge de progression avec les progrès attendus de Cory Kispert ou ceux déjà en cours de Deni Avdija et les retours prochains de Thomas Bryant et Rui Hachimura, voilà de quoi donner le sourire à une franchise emprisonnée depuis bien trop longtemps par le cannibalisme de Russell Westbrook, les contrats de John Wall ou Gilbert Arenas ou le poids de Jahidi White. Une mode qui passera peut-être très vite mais aujourd’hui les voyants sont au vert et rien ne semblent indiquer que le bilan des Wizards ne soit pas mérité, tant le taf est fait des deux côtés du terrain, tant le groupe semble bien vivre.

Avec un bilan de 11-5 et trois matchs à venir face aux Hornets, au Thunder et aux Pelicans, les Wizzous peuvent voir venir et pourraient donc atteindre Thanksgiving… en tête de la Conférence Est. Qui l’eût cru il y a encore quelques semaines… Vous ? Monsieur, vous êtes un menteur.