NBA Top 10 du jour : Precious Achiuwa a pris Kristaps Porzingis pour le viaduc de Millau mais il n’a pas payé le péage

Petite pause entre deux siestes et quatre brioches pour vous conter le plus fou de la nuit NBA avec ce Top 10 dominical, preuve s’il en est d’une nouvelle bromance à Toronto et de toujours plus de show à Chicago. Et quand ça part en rimes, c’est que ça promet.

On commence avec un Chris Boucher qui se fait pardonner un saucisson envoyé dans le corner en sprintant de tout son être pour aller contrer Sterling Brown. Jdcjdr mais si t’avais mis ton tir ça faisait trois points et t’aurais pas eu besoin de courir. Ricky Rubio est tellement bien intégré à Cleveland qu’il permet à Jarrett Allen de figurer pour la prochaine fois dans un Top 10 dans un autre rôle que celui de la victime, alors qu’il a également offert à Evan Mobley son premier gros highlight en carrière au passage. Keldon Johnson ? Il a vu des portes s’ouvrir devant lui alors il est entré, alors que Maxi Kleber s’est mangé un Maxi Kleber à la sauce OG et que le nouveau duo à la mode chez les Clippers est composé de Nicolas Batum et Isaiah Hartenstein (presque). Pour finir ? Une romance à la mode avec Fred VanVleet et Precious Achiuwa qui s’amusent comme des petits fous et le show qui n’en finit plus à Chicago avec cette fois-ci Lonzo Ball dans le rôle de Dikembe Mutombo et DeMar DeRozan dans celui de DeMar DeRozan.

Dimanche matin bonheur, on connait ça par cœur mais on ne l’échangerais pour rien au monde. Ah si, peut-être pour un peu de sommeil en plus mais bon, au point où on en est, autant aller jusqu’au bout des choses.