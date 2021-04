Preview de la soirée NBA : rien de bien fou avant la NCAA, mais un joli duel entre deux jeunes meneurs récemment draftés

Allez zou, on y retourne. Pas d’énorme affiche ce soir mais une nuit à s’échauffer avant de voir les gamins de… Gonzaga et Baylor s’écharper pour le titre universitaire.

1h : Raptors – Wizards : probable de Kyle Lowry côté Raptors alors que pour les Wizards Bradley Beal devrait encore manquer à l’appel. Tant mieux pour Washington, qui commence àb essayer de perdre le plus possible, tant pis pour les Raptors… qui vont bientôt devoir en faire de même. Duel de grands déçus, et il y a donc des chances qu’on le soit aussi devant ce match.

1h : Nets – Knicks : ça fait une paye que le derby de New York n’avait pas été aussi excitant. Le match que l’on appelait il n’y a pas si longtemps le Merdico a retrouvé cette saison toute sa hype, et ce soir le duo James Harden / Kyrie Irving sera à nouveau réuni pour tenter d’exploser le verrou de Tom Thibodeau et des vaillants Knicks. A surveiller également Julius Randle dans le gruyère de Brooklyn, 38/14/12 incoming.

1h : Mavericks – Jazz : le main event de la nuit, entre deux franchises ambitieuses, l’une ayant confirmé depuis trois mois son envie de tout tabasser, l’autre accélérant tranquillement en vue des Playoffs. Un petit génie à l’arrière de chaque côté, un géant de chaque côté mais pas le même genre de boug, et si Kristaps Porzingis est toujours incertain on devrait toutefois avoir un beau duel entre un Jazz en mode sniping et des Mavericks toujours imprévisibles.

1h : Wolves – Kings : Anthony Edwards face à Tyrese Haliburton pour la hype, De’Aaron Fox face à Karl-Anthony Towns pour le leadership, un match qui pourrait bien atteindre des sommets offensifs, et on a fait le tour pour vous teaser cette rencontre difficilement teasable.

1h : Thunder – Pistons : yeah, vive la France. Le crack Theo Maledon face à Killian Hayes aka celui qui aimerait bien le devenir. trajectoires opposées pour les deux rookies français car si Kiki a eu des débuts compliqués avant de se blesser trois mois, Théo a pour sa part hérité des clefs du drôle de camion Thunder jusqu’à en devenir l’un des leaders et l’un des beaux gosses de sa cuvée. Ce soir on efface tout et on se la donne, entre bons français.

1h : Spurs – Cavs : nous rompichâmes fort.

2h : Rockets – Suns : Houston n’en finit plus de perdre, les Suns n’en finissent plus de gagner alors… attention à la surprise, nan on déconne et nous rompichâmes également très fort.

3h20 : CECI !

Sept matchs et une finale universitaire en dessert, voilà donc le programme de cette nouvelle nuit de basket. Rendez-vous à 1h en fin de soirée arrosée, ah bah non on a plus le droit, alors rendez-vous après… la sieste, ou après The Voice. Wow, quelle vie.