Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol.13 : la spéciale 1er avril, ça au moins c’est un tout petit peu drôle

Hop, parce qu’il faut bien souffler deux minutes entre douze récaps et seize analyses, passons à l’heure du petit dej sur le Shaqtin’ A Fool de la semaine avec, une fois de plus, de quoi vous mettre les zygomatiques en feu toute la journée.

La journée d’hier fut remplie de poissons d’avril tous plus *insérez un adjectif* les uns que les autres, et Shaquille O’Neal y est donc allé également de sa petite poiscaille. Au menu du jour ? Quelques images d’archives, avec pour commencer un Kyle Korver pas très concentré et un Dwyane Wade plus aussi véloce qu’à la belle époque. Le Shaq enchaine ensuite avec une grande spéciale du Shaqtin, à savoir des images de… lui-même, et plus précisément un best-of de ses plus beaux plongeons dans le public, que n’importe quel juge un peu tatillon pourrait d’ailleurs reclasser en tentative de meurtre au vu du gabarit du monsieur. Dédicace pour finir à son grand copain Adam Lefkoe, aka le seul citoyen américain plus maladroit que Jakob Poeltl aux lancers.

Edition spéciale donc, avec quelques douceurs d’antan que vous dégusterez sans doute avec le sourire si vous ne connaissiez pas encore ces images. Pour le reste ? On vous donne rendez-vous pour le prochain match des Wizards, sorte de Shaqtin’ a Fool grandeur nature grâce au clown Russell et à ses acolytes. D’ici là bonne journée et n’oubliez pas qu’à partir de lundi votre prison dorée referme ses portes.