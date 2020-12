NBA Preview 2020-21 : le Miami Heat ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Au programme aujourd’hui, le champion de l’Est 2020, le Miami Heat.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Direction Sud Plage pour prendre l’Apéro, sous le soleil et les palmiers (ou plutôt en écran scindé mais bon, passons). Les derniers finalistes passent à la loupe aujourd’hui, eux qui tenteront de confirmer leur formidable parcours de la saison dernière. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Goran Dragic, Erik Spoelstra… toute la bande floridienne aura à cœur de retrouver les parquets pour vite remplacer le goût amer qui accompagne chaque année le meilleur des perdants. Dans la bulle, Miami a montré son meilleur visage avec un collectif redoutable, des joueurs qui brillent et une belle capacité d’adaptation aux différents adversaires. Des éléments qu’on devrait retrouver cette année au sein de cette équipe qui possède désormais ce nouveau statut de numéro un à l’Est.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».