Officiel : Marc Gasol débarque pour deux ans chez les Lakers, le mode cheaté continue chez les champions en titre

Woj Bomb ! C’est donc en pleine nuit que le dossier Marc Gasol connaît son dénouement. Dragué par les Lakers et séduit par l’idée de passer du froid canadien au soleil californien, le pivot espagnol de 35 ans a choisi de rejoindre la Cité des Anges.

Six ans après Pau, un Gasol va à nouveau porter le maillot des Lakers. C’est officiel, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Marco a préféré Los Angeles à Toronto pour son prochain contrat, lui qui vient de s’engager avec les champions en titre à travers un deal de deux ans. Pour le moment, on ne connaît pas les détails financier de ce dernier mais il est certain que Gasol va rejoindre la franchise qui l’a drafté au deuxième tour en 2007. Parce que oui, petite piqure de rappel, s’il n’a jamais joué aux Lakers, il a bien été sélectionné par l’équipe pourpre et or, avant que ses droits ne soient envoyés du côté de Memphis en février 2008 dans le cadre du transfert de son frangin Pau Gasol. Et justement, en parlant de transfert, un deal a eu lieu juste avant que Marc ne s’engage avec les Lakers. JaVale McGee, qui avait récemment activé sa player option à 4,2 millions de dollars pour rester une saison supplémentaire dans la Cité des Anges, a été envoyé à Cleveland. Si l’on en croit les derniers tweets du Woj, un choix de deuxième tour de draft a également été inclus par les Lakers, qui ont obtenu en retour Jordan Bell et Alfonzo McKinnie, deux joueurs possédant des contrats non garantis. L’objectif de ce transfert ? Dégager des sous pour s’offrir les services de l’Espagnol sachant que la franchise est déjà bien blindée niveau salaires.

Lakers are sending McGee and a future-second round pick to Cavaliers, source tells ESPN. https://t.co/oVWXtMphII

JaVale trade clears the way for the Lakers to have the available money to sign Marc Gasol, sources tell ESPN. Deal is still being worked out.

Cleveland is trading Jordan Bell and Alfonzo McKinnie to the Lakers in the Gasol deal, sources tell ESPN.

Gasol will sign a two-year deal, sources tell @ZachLowe_NBA and me.

L’arrivée de Marc Gasol s’ajoute à celle de Dennis Schroder, Montrezl Harrell et Wes Matthews pour les Lakers. Autant dire que ces derniers n’ont pas chômé pour tenter de se renforcer dans leur mission back-to-back en 2020-21. Alors oui évidemment, Los Angeles ne récupère par le Marc Gasol de la grande époque, celui qui était All-Star, Défenseur de l’Année et hyper propre des deux côtés du terrain. Los Angeles récupère le Marc Gasol un peu cramé, qui reste sur une saison bien compliquée (7,5 points, 6,3 rebonds, 3,3 passes en seulement 44 matchs joués, et des stats qui ont encore baissé en Playoffs) aux Raptors. Cependant, son expérience et son intelligence de jeu seront des atouts dans la quête du doublé, lui qui évoluera dans une raquette composée également d’Anthony Davis et Montrezl Harrell. Gasol connaît l’ivresse d’un titre NBA (littéralement) puisqu’il a fait partie de l’équipe des Raptors ayant raflé la bagouze en 2019, et on n’ose même pas imaginer l’état dans lequel il sera lors de la parade en 2021 si les Lakers font le back-to-back.

Bien décidés à se renforcer au maximum pour défendre leur titre acquis dans la bulle de Mickey, les Lakers ajoutent un vétéran supplémentaire à leur effectif. Clairement, le manager général Rob Pelinka a fait le taf en coulisses, on attend plus que la prolongation de contrat d’Anthony Davis.

The rationale behind the McGee trade is the second year in the Gasol contract.

Signing a one-year contract would have been a $1.6M cap hit.

Signing a two-year deal and LAL takes on the full $2.6M hit.

$1M difference can go along way when dealing with the hard cap.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 23, 2020