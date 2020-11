Chris Paul transféré chez les Suns : le débrief complet ! Apéro TrashTalk

Pour une fois que tout le monde était ponctuel, il a fallu attendre pratiquement une heure avant de voir Adrian Wojnarowski dégainer la première info de ce marché des transferts 2020. Et quelle info puisque Chris Paul débarque à Phoenix former un duo de All-Stars dans le backcourt avec Devin Booker. Ça méritait bien un Apéro TrashTalk.

Pendant longtemps, on s’est regardé dans le blanc des yeux sans dire un mot. Les mentions Twitter de Shams Charania et Adrian Wojnarowski étaient remplies de fans en manque de mouvement. Et puis tout à coup, aux alentours de 19h, les Suns ont allumé la mèche. La rumeur qui courait déjà depuis quelques heures s’est vérifiée et Chris Paul a rejoint le désert accompagné d’Abdel Nader. En échange, OKC poursuit sa reconstruction avec une pelletée de joueurs et un premier tour de Draft. Parmi les recrues du Thunder, Ricky Rubio et Kelly Oubre apportent du lourd même s’ils pourraient tous les deux faire partie d’un nouveau package dans les jours ou les semaines à venir. Enfin, Ty Jerome et Jalen Lecque viennent poursuivre leur petit bonhomme de chemin dans un franchise qui repart au point 0 ou presque. Est-ce que ce move peut permettre à Phoenix de retrouver les Playoffs en 2021 ? Qu’est-ce que le salaire du Point God implique pour les finances des Suns ? A quoi s’attendre de la part de Sam Presti pour la suite de l’intersaison 2020 ? Autant de questions qui vont être balayées pendant une grosse demi-heure pour débriefer ensemble ce premier gros coup de ce mois de novembre.

