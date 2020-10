Finales NBA – Game 3, le mini-movie : pour revivre l’incroyable performance du barista en slow-mo

Même dans la bulle hermétique de Disney World, les caméras ont les yeux partout et on attendait de pied ferme ce nouveau mini-movie pour nous conter autrement le premier succès du Heat dans ces Finales. Le rôle principal est évidement attribué à Jimmy Butler, pour sa performance incroyable mais aussi pour toutes ses déclarations avant et après le match. Moteur, action !

Parce qu’on est tous actuellement des toxicomanes en manque de balle orange, la NBA a décidé de nous filer notre dose quotidienne, en sortant le désormais classique mini-movie de la rencontre jouée dans la nuit de dimanche à lundi. Au programme, quatre minutes de slow-motion et de musique épique qui mettent bien la pression (en même temps, mettre du Wejdene sur ces images, ça aurait fait bizarre). Retour sur le déroulé de cette troisième bataille. Miami n’a déjà plus le droit à l’erreur alors que le risque d’un sweep plane au-dessus de leur tête. Bam Adebayo et Goran Dragic toujours scotchés sur le banc pour soigner leurs bobos, c’est Tonton Jimmy qui doit prendre les choses en mains. Pas la peine de lui demander deux fois, le barista adore se trouver sur le devant de la scène et la pression le nourrit constamment. Résultat, un triple-double et 40 points dans la gamelle. C’est ce qu’il en coûte pour battre les Lakers dans un match des Finales. Et c’est encore mieux à vivre au ralenti ! Alors si vous trouvez le temps long en attendant le Game 4 de cette nuit, n’hésitez pas à vous replonger une fois encore dans le match le plus intéressant depuis le début de cette série.

Les Finales NBA 2020 sont encore loin d’avoir rendu leur verdict ce qui veut dire encore plus de mini-movies comme celui-ci à nous mettre sous la dent dans les prochains jours. Le calcul est simple, si les débats s’équilibrent on n’a même pas encore atteint la moitié de cette série. Pas la peine de le cacher derrière ce masque, on voit votre sourire XXL d’ici.