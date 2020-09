NBA Top 5 du jour : Michael Porter Jr. a cru qu’il pouvait se farcir Anthony Davis, et puis il a compris

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Top 5 100% Lakers ce matin suite à la qualif’ de LeBron James et ses copains pour les Finales NBA. On commence par un And one de Kyle Kuzma sur Michael Porter Jr., qui visiblement ne sait pas comment faire pour provoquer un simple passage en force. Ensuite, on a Danny Green qui dit non à Mason Plumlee, et Alex Caruso qui s’envole au dunk suite à une interception d’Anthony Davis. Justement, AD, c’est lui qui squatte les deux premières places de ce Top 5. D’abord à travers un alley-oop, puis avec un block XXL sur MPJ, un peu trop ambitieux sur ce coup-là.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.