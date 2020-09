NBA Top 5 du jour : Jayson Tatum a déployé ses grandes ailes mais il a fini par se brûler

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Top 5 rapide ce matin puisque ces messieurs représentants des Clippers, des Nuggets, des Celtics et des Raptors ont privilégié cette nuit le basket aux highlights, en se disant probablement que le Rockets-Lakers prévu ce soir suffirait à enjailler les amateurs de alley-oop et autres step-backs en tous genres. Du vert cette nuit, beaucoup de vert, avec notamment le duo Robert Williams / Daniel Theis, jamais les derniers pour rappeler aux spécialistes, que, non, les Celtics ne jouent pas sans pivot. Jayson Tatum passe également, deux fois, faire la bise dans ce Top 5, alors que la place si chère réservée aux non-bostonniens est attribuée à un Kyle Lowry jamais le dernier pour nous offrir un gros plongeon après un tir à 3-points. Pas de trace de Clippers-Nuggets dans ce Top ? Non ? Logique parce que c’était chiant comme tout.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.