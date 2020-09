NBA Top 10 du jour : Kemba Walker est passé à un Anunoby près d’avoir lâché la passe de l’année

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

De la bonne came cette nuit avec tout d’abord un contre de Serge Iblocka sur Robert Williams III, et c’est d’ailleurs à peu près tout ce que Sergio a fait d’intéressant cette nuit. On enchaîne avec une passe de joueur de squash de Nikola Jokic, à peu près tout ce que le Joker a fait d’intéressant cette nuit. On aperçoit ensuite Kawhi Leonard tenant une mandrine dans son immense paluche droite et Jaylen Brown assumer son cumul des mandats avec un combo crêpe sur VanVleet / hammer jam dans le trafic, alors que Montrezl Harrell apprend la vie d’adulte à Michael Porter Jr., que Robert Williams n’à que faire d’une main camerounaise quand il atatque le cercle et que Ivica Zubac rappelle à Paul Millsap qu’il a 35 balais et la détente d’un mec de 63. Les deux héros de la nuit ? Un heureux, O.G. Anunoby bien sûr, et un malheureux, puisque à 0,5 dixièmes de seconde près Kemba aurait lâché ni plus ni moins que la passe la plus magnifiquement clutch de ces Playoffs, un award qui revient finalement à Kyle Lowry malgré les 3m50 de Tacko Fall devant sa fenêtre.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle, too COVID.