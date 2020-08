Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 22 : officiel, LeBron James joue avec les mecs les plus bizarres de toute la Ligue

Qui dit mercredi dit Panzani mais dit aussi aujourd’hui… Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à la semaine prochaine. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.

Quatre gros clients cette semaine, et on commence sans plus attendre avec Hassan Whiteside, qui d’autre hein, qui confirme son énorme QI basket et son toucher de velours avec le jumper le plus éclaté de la saison. Est-ce qu’il y a vraiment besoin d’en dire plus ? Hum, on en a déjà trop dit. Le candidat suivant est en fait… dix candidats, avec ce magnifique enchaînement lors de la série entre les Nuggets et le Jazz, un enchaînement digne d’une rencontre entre le CS Ceyzerieu et l’US Sulignat un dimanche en extérieur. Musique de Benny Hill en fond, et c’est parti pour le spectacle. Troisième blooper du jour ? Patrick Beverley, définitivement plus doué pour faire le pitre et squatter le Shaqtin plutôt que le Top 10, alors que Kyle Kuzma et Alex Caruso nous offrent quant à eux une exécution parfaite de chute en duo, vraiment dommage que cette discipline n’existe pas car pour une fois les deux hommes auraient pu faire partie des meilleurs dans un sport.

Voilà pour les All-Stars du lol pour cette nouvelle semaine au sein de la bulle. Ici ? Blablabla