NBA Top 10 du jour : les big men des Nuggets ont des mains de meneurs, plutôt pratique… quand tes meneurs sont des pivots

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Il y avait encore de quoi se frotter les mains cette nuit en NBA. Du côté du Thunder notamment, avec un poster bien viril de Danilo Gallinari, un sens interdit offert par Nerlens Noel à Tony Bradley ou encore une nouvelle démo de Chris Paul face à Rudy Gobert. Tiens, le Sixers-Pacers n’était pas mal non plus, indépendamment de la perf de cochon sauvage de T.J. Warren, puisqu’on aura assisté pèle-mêle à une traversée de la Mer Rouge de Tobias Harris ou Doug McDermott alors que ce Beach Boy de T.J. Leaf avait carrément décidé de posteriser Joel Embiid, pourquoi pas après tout. LeBron James s’est également signalé en offrant à Kyle Lowry un contre que l’on appelle désormais un « Iguodala », mais la palme de la nuit revient au final aux intérieurs des Nuggets qui ont apparemment beaucoup appris au contact de Nikola Jokic. No look pass dans le dos de Mason Plumlee, bounce pass de Bol Bol en contre-attaque pour une finition… Plumlee, et c’est donc officiel, à Denver tous les intérieurs sont donc des meneurs de jeu. Plutôt pratique d’ailleurs quand tu joues sans meneur, mais ça c’est une autre histoire.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.