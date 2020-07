Le mois de juin 2020 vu par Twitter : la mobilisation des joueurs pour le mouvement Black Lives Matter continue

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie. Édition un peu particulière cette fois-ci au vu du contexte… Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de juin, en très grande partie sur le mouvement #BlackLivesMatter.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Forcément, l’heure est à l’union pendant ce mouvement Black Lives Matter, nombreux sont les joueurs qui publient des messages de rassemblement.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 31, 2020

Je ne sais pas vraiment mettre de mots sur comment je me sens, mais une chose dont je suis sûr, c’est que trop, c’est trop. Il faut que ça change.

BEAUTIFUL!!!!!!!!!! TOGETHER we shall prevail!! 🙏🏾💪🏾✊🏾❤️👑 https://t.co/bukvn3X43k — LeBron James (@KingJames) June 5, 2020

C’est beau, ensemble nous gagnerons.

Racism is deeper than police brutality — Jaylen Brown (@FCHWPO) June 16, 2020

Le racisme est plus profond que la brutalité policière.

This is not what a leader looks like. His actions and cold words are cowardly. Do not allow these messages of hate and divide draw your attention away from the REAL goal of UNITY and EQUALITY which is achieved through LOVE and COMPASSION. I love y’all, stay safe ☮️ — Ben Simmons (@BenSimmons25) June 2, 2020

Ce n’est pas à ça que doit ressembler un leader (NDLR : Simmons évoque le président américain Donald Trump). Ses actions et ses mots froids sont lâches. Ne laissez pas ces messages de haine et de division dévier votre attention du vrai but : l’unité et l’égalité, qui s’atteint grâce à l’amour et la compassion. Je vous aime tous, restez en sécurité.

I just see unity ✊🏿✊🏽✊🏻 pic.twitter.com/9cHFdat2qB — Vincent Poirier (@viinze_17P) June 1, 2020

Je ne vois que l’unité.

We ALL have a responsibility… — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) June 5, 2020

On a tous une responsabilité.

Arrêtez les policiers qui ont tué Breonna Taylor.

Si vous n’êtes pas avec nous, nous ne sommes pas avec vous.

That unfollow button work just fine!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) June 2, 2020

Ce bouton « ne plus suivre » marche très bien.

Seeing a lot of people’s true colors…. 🤦🏾‍♂️ — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 29, 2020

Je vois les vraies couleurs de beaucoup de gens.

Justice is not in the process it’s in the outcome — Jaylen Brown (@FCHWPO) June 17, 2020

La justice n’est pas dans le processus, elle est dans le résultat.

Pourquoi vous me tweetez pour me dire que l’affaire Floyd et Adama cest pas pareil. Votre argument cest qu’il a pris la fuite et alors? On s’en tape putin tu tues pas quelqu’un. Vous etes taré seriwux. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 4, 2020

Divide and conquer tactics at a all time high. — Wilson Chandler (@wilsonchandler) June 17, 2020

Diviser pour mieux régner, cette tactique est poussée à son paroxysme.

None Of Us Can Be Heroes Unless All Of Us Are Heroes — Mark Cuban (@mcuban) June 4, 2020

Aucun d’entre nous ne peut être un héros, à moins que nous soyons tous des héros.

If you choose to stay quiet and talk about anything other than what’s going on in this world right now!! You are apart of the problem‼️‼️We need EVERYONE to speak up and help in ANY way you can!!! — Marvin Bagley III (@MB3FIVE) June 3, 2020

I don’t care how many followers I lose or how many people will hate me for doing the right thing. I will always stand up for what is right and try to change the wrong❤️✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿 — Marvin Bagley III (@MB3FIVE) June 3, 2020

Si vous choisissez de rester silencieux et de parler d’autre chose que ce qu’il se passe actuellement dans le monde, alors vous faites partie du problème. Nous avons besoin de tout le monde pour élever sa voix et aider de n’importe quelle façon. Je me fiche de combien de followers je vais perdre ou de combien de personnes vont me détester pour faire le bon choix. Je vais toujours me mobiliser pour la bonne cause et essayer de changer les injustices.

Power of the people hold weight! Keep letting your voices be heard⚡️ — Wes Iwundu (@_Iwundu25) June 4, 2020

Le pouvoir du peuple peut déplacer des montagnes. Continuez de faire entendre vos voix.

BLACK LIVES MATTER YOU GOTTA PROBLEM UNFOLLOW ME. — Miles Bridges (@MilesBridges) June 6, 2020

Les vies des personnes noires comptent. Si vous avez un problème avec ça, ne me suivez plus.

# Le retour de la NBA approche à grands pas, et les avis divergent ici.

I want to play 🤷🏾‍♂️ I’m bored in the house. Let’s hoop — Terrence Ross (@TerrenceRoss) June 13, 2020

Je veux jouer. Je m’ennuie à la maison, jouons.

Y’all stop trying to tell me how to do a job u never did lol. If we had a game today and u leave a protest to watch it. That’s a distraction. Any questions? And bleacher report. Y’all make sure u give my quotes context when I speak. Be cool. Keep fightin — Lou Williams (@TeamLou23) June 13, 2020

Arrêtez de me dire comment je dois faire mon travail, travail que vous n’avez jamais fait. Si on avait un match aujourd’hui et que tu quittes une manifestation pour le regarder, c’est une distraction. D’autres questions ? Et Bleacher Report faites en sorte de resituer mes citations dans leur contexte quand je parle. Merci et continuez de vous battre.

Ay yooo 😂😂😂😂😂 this is hilarious and true https://t.co/BCTEIummIh — Josh Hart (@joshhart) June 16, 2020

Hilarant et vrai.

If you don’t care about the risks of playing in Orlando, then also next time tag me with your opinion about me! — Dāvis Bertāns (@DBertans_42) June 23, 2020

« Sérieusement, si tu penses que c’est normal de rester là, assis et regarder tes coéquipiers jouer alors que tu es en parfaite santé, ça en dit beaucoup sur toi. »

« Si tu t’en fous des risques pris en jouant à Orlando, alors la prochaine fois identifie-moi avec ton opinion sur moi. »

Voici les tweets à retenir pour cette édition un peu particulière du mois de juin. Dans le contexte actuel, une telle mobilisation était à prévoir, et elle devrait continuer.