Nike LeBron 7 MVP : pour célébrer les 10 ans du deuxième sacre individuel du King

La lutte pour le titre de MVP faisait rage avant que le coronavirus n’arrête tout le 11 mars dernier. Avant cela, le Greek Freak était logiquement favori à sa propre succession mais il ne faudrait pas oublier le numéro 23 des Lakers. A 35 piges, LeBron James a encore su se réinventer, devenant pour la première fois de sa carrière leader à la passe au sein de la Ligue tout en menant Los Angeles au premier rang de la Conférence Ouest. Si le trophée Maurice Podoloff devrait finalement retourner dans les mains de Giannis, il faut tout de même reconnaître que le King impressionne par sa longévité et son intelligence de jeu. Car dix ans en arrière, il était déjà le meilleur joueur en activité, menant les Cavs au meilleur bilan de toute la NBA avant de chuter en demies de Conférence contre les Celtics. Une saison incroyable tout de même ponctuée avec un back-to-back au palmarès des MVP de la saison régulière et qui avait donné naissance à ces Nike LeBron 7 MVP. Cleveland est forcément à l’honneur avec un code couleur blanc, marron et doré. Mais ce sont surtout les multiples détails qui nous font apprécier ce petit bijou. Du « Witness History » à l’arrière de la paire aux inscriptions « MVP » sur la face intérieure en passant par la signature de Bron sur la languette et aux dates de ses deux premiers trophées à l’intérieur de cette même languette. Un gros coup de nostalgie, lorsque The Chosen One était encore dans la première moitié de sa carrière et n’avait pas encore de bague à enfiler à ses doigts.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 7 All-Star, avant de réaliser le doublé MVP, le King défonçait tout au match des étoiles.

les Nike LeBron 7 All-Star, avant de réaliser le doublé MVP, le King défonçait tout au match des étoiles. On les imagine déjà à ses pieds : Bronny James, après avoir été drafté par les Cavs.

Bronny James, après avoir été drafté par les Cavs. L’occasion parfaite pour les porter : pour les fans de Cleveland qui vivent tournés vers le passé.

pour les fans de Cleveland qui vivent tournés vers le passé. On aime : une réédition appréciée et bourrée de petits détails.

une réédition appréciée et bourrée de petits détails. On aime moins : le design n’est pas nouveau mais le prix a subi l’inflation.

