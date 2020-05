Les highlights de Jayson Tatum en 2019-20 : le nouvel agent 0 de la NBA est au moins aussi impressionnant que les autres

Troisième meilleur ailier de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Jayson Tatum et son jeu naturellement esthétique se sont installés à la table des meilleurs ailiers de la Ligue, or au vu de la concurrence c’est quelque chose. Nouvel All-Star, on peut affirmer que Boston détient une nouvelle étoile et cette dernière brille particulièrement dans ce best-of.

Un handle aussi clean que ses contours, un shoot aussi dessiné que ses sourcils, un talent aussi fourni que sa barbe lorsqu’il la laisse pousser. En somme Jayson Tatum n’est encore qu’un grand adolescent mais son jeu est déjà au poil et il semble presque prêt à prendre le relai du calvitieux en tant qu’ailier le plus dominant de la Ligue. Numéro 0 dans le dos, on retrouve dans son jeu l’élégance d’un Damian Lillard, les baloches d’un Gilbert Arenas et l’envie dans les grands moments d’un Russell Westbrook, le tout avec 10 centimètres de plus, description d’un souci majeur pour toutes les défenses de la Ligue qui ont vu éclore un nouveau poison offensif, un poison sacrément efficace. L’élixir, personne ne semble l’avoir trouvé pour le moment et les coaching-staffs de la Ligue ne vont pas tarder à aller trouver Panoramix mais la potion magique, c’est bien Tatum qui est tombé dedans quand il était petit.

Sans doute l’une des plus belles compilations que nous a offert un joueur cette saison alors installez vous confortablement et lancez cette vidéo, c’est un pur condensé de talent.