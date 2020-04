Les highlights de Chris Paul en 2019-20 : on n’avait pas vu un mec aussi clutch depuis le groupe de rock

Cinquième meilleur meneur de la saison en cours selon la rédaction de TrashTalk, Chris Paul n’a pas particulièrement brillé par ses lignes de stats et n’a pas été décrocher la lune avec sa détente, mais il a retrouvé sa place parmi les étoiles de la NBA et personne n’a illuminé autant que lui les quatrièmes quart-temps cette saison. Si vous aimez le sang froid et les grosses baloches, cette compilation est faite pour vous.

Si vous aimez les highlights en haute altitude et les tomars sur des baobabs de 2 mètres 10, faites demi-tour. Ici c’est science du jeu, bon choix et action décisive. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo n’en est pas pour autant ennuyeuse, le garçon aime allier l’esthétique avec l’efficacité. Chris Paul, c’est un touché de velours qui permet des finitions extraordinaires et une maîtrise du tear drop que ne renierait pas un certain meneur français. Chrissou c’est également un handle terrifiant qui prend plaisir à envoyer des chevilles chez le kinésithérapeute. C’est enfin des appuis maîtrisés à la perfection qui permettent des feintes de corps à s’en faire des tours de reins et qui laissent souvent la place au meneur de poche pour dégainer son tir soyeux.

Si la plupart des actions que vous allez voir se sont déroulées au cours d’un quatrième quart-temps disputé c’est normal. Car celui qui a un nom de cracotte suédoise est né pour les moments chauds et c’est souvent là qu’il choisit de nous montrer tout son arsenal offensif.