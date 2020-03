Giannis Antetokounmpo encense LeBron James : être le meilleur c’est bien, être le meilleur longtemps c’est encore mieux

35 ans, 17è saison NBA, et toujours au top. Après une première campagne un peu foirée aux Lakers l’an passé, LeBron James a parfaitement rebondi cette saison et joue aujourd’hui un basket de rêve au sein de la meilleure équipe du Wild Wild West. De quoi inspirer le favori pour le titre de MVP Giannis Antetokounmpo.

On ne trouve plus vraiment les mots pour décrire l’exceptionnelle longévité de LeBron James. À son âge, avec autant de kilomètres au compteur, il ne devrait plus être capable de faire ce qu’il fait. Cela va presque à l’encontre des lois de la nature. 35 balais, plus de 1 200 matchs en carrière, et le mec tourne à 25,4 points de moyenne tout en étant le meilleur passeur de la NBA avec 10,7 caviars distribués par rencontre. Il joue 35 minutes chaque soir, et n’a raté que trois matchs au total cette année. Et comme si ça ne suffisait pas, sous l’impulsion notamment de son nouveau grand copain Anthony Davis, le King se montre aussi plus impliqué en défense, participant ainsi à la belle campagne des Lakers dans leur propre moitié de terrain. En clair, il réalise une saison calibre MVP, surtout que les Angelinos sont confortablement installés au top de la Conférence Ouest avec un bilan de 47 victoires en 60 rencontres. Si ce trophée de MVP devrait logiquement terminer dans les mains de Giannis Antetokounmpo, on ne peut qu’être impressionné par le niveau actuel de BronBron, autant physiquement que dans sa façon de contrôler le jeu. Et justement, comme on parle du Greek Freak, ce dernier s’est exprimé hier sur la longévité du King, qu’il rencontrera vendredi au Staples Center pour un choc des géants qui promet d’être épique.

« C’est incroyable. Il a 35 ans, et joue à un très haut niveau. Il nous montre la voie » a-t-il déclaré via ESPN. « On pense souvent, ‘OK, on va raccrocher à 35 ans’, mais quand on voit un gars faire partie des trois meilleurs joueurs du monde à 35 ans, ça nous donne envie de faire pareil. Donc pour ça, je dois continuer à prendre soin de mon corps, manger correctement, et rester en bonne santé. »

LeBron James est une source d’inspiration pour Giannis Antetokounmpo. Grâce à son éthique de travail et la manière dont il prend soin de son corps, le King prouve qu’on peut rester au top malgré le poids des années. James redéfinit les normes et représente ainsi un exemple à suivre pour un mec comme Giannis, qui rêve de dominer aussi longtemps. Maintenant, LeBron c’est LeBron hein. On parle d’un cyborg, d’une anomalie de la nature, d’un gars qui n’est pas vraiment construit comme les autres. C’est tout simplement l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport, un phénomène qui possède un mélange rare de puissance, de force et de vitesse. 2m06 et 113 kilos selon les chiffres officiels, et une machine parfaitement réglée qui ne tombe pratiquement jamais en panne, sauf quand il manque la clim. Du jamais vu en NBA. Donc bon, c’est un talent générationnel auquel il est difficile de se comparer, car on ne naît pas tous égaux. Après, Giannis possède évidemment lui aussi un côté Freak, et il est plutôt du genre à bosser comme un malade pour exploiter tout son potentiel. Mais la longévité, c’est aussi beaucoup dans les gènes. Depuis le début de sa carrière, Antetokounmpo montre en tout cas une belle durabilité, et son temps de jeu relativement faible joue clairement en sa faveur, lui qui ne tourne qu’à 31 minutes par match cette saison. Faudra juste penser à faire un point dans dix ans.

Giannis Antetokounmpo évoluera-t-il encore à un niveau de MVP quand il aura 35 balais, comme c’est le cas aujourd’hui avec LeBron James ? C’est l’un de ses objectifs, parmi tant d’autres. Mais en attendant, il a surtout un prime à maximiser, et des titres NBA à accumuler.

