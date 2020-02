Preview du All-Star Weekend : les festivités vont commencer et pour tout savoir, c’est par ici que ça se passe

Tous les fans de la NBA auront les yeux orientés vers Chicago pendant les trois prochains jours. La plus grande ville de l’Illinois reçoit pour la troisième fois de son histoire le All-Star Weekend et sa pléiade de stars. Et pour avoir les toutes dernières news de l’événement, c’est par ici que ça se passe.

Vendredi 14 février

Le Celebrity Game – 1h du matin

Les hostilités commencent dès 1h avec le match des célébrités. Cette rencontre permet d’apprécier les différentes qualités des amateurs de basket. La bonne ambiance qui règne sur ce type de rencontre s’inscrit bien dans les valeurs du week-end. Cette année, nous aurons d’un côté la Team Wilbon emmenée par un ancien de la Grande Ligue Quentin Richardson et de l’autre, c’est Stephen A. Smith qui aura le privilège de coacher des personnalités publiques telles que Quavo, Ronnie 2K – le directeur marketing de la franchise de jeux vidéo 2K sports – ou encore l’ancien Blazer Darius Miles. À noter que l’opposition se déroulera dans la salle de la franchise WNBA de Chicago, qui se nomme la Wintrust Arena.

Le Rising Stars Challenge – 3 heures du matin

Après le Celebrity Game, on enchaîne par le Rising Stars Challenge. C’est la sixième manche du duel entre Team USA et Team World. Vous connaissez le principe, les deux rosters sont composés exclusivement de rookies et de sophomores, avec les Américains d’un côté et les étrangers de l’autre, et ils s’affrontent pendant quatre quart-temps de 10 minutes. Pour l’instant, le bilan est de trois victoires à deux pour la Team World, cependant les fils de l’Oncle Sam peuvent rééquilibrer les comptes en imitant leurs aînés de l’année dernière qui avaient remporté la partie sur le score de 161-144 avec un Kyle Kuzma MVP.

Samedi 15 février

Le Taco Bell Skills Challenge – 2h35 du matin

Depuis l’introduction des intérieurs en 2016, ce concours donne l’occasion de voir des petites choses sympas. Cette année, Domantas Sabonis, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Patrick Beverley, Spencer Dinwiddie et Khris Middleton se présenteront sur la ligne de départ de cette épreuve où le sérieux n’est pas encore au rendez-vous. Au niveau du déroulement, nous avons deux tableaux de quatre : un pour les intérieurs et un pour les petits, les vainqueurs des deux catégories se retrouvent pour disputer la grande finale. Du fun et un peu de skills, rien de mieux pour entrer tranquillement dans cette deuxième soirée.

Le 3-point contest – 3h15 du matin

Depuis quelques années, c’est le grand moment du voyage. L’explication de texte fait partie des moments immanquables. Entre le show des Splash Bros en 2015 et 2016, l’incendiaire Eric Gordon en 2017 ou bien encore l’explosion de Devin Booker et Joe Harris les deux dernières années, les artilleurs nous offrent toujours quelques grands moments épiques. Pour cette année, pas vraiment de nom ronflant après le forfait de Damian Lillard mais des joueurs qui tournent quand même à plus de 40% à 3-points cette saison à l’image de Davis Bertans ou Duncan Robinson. En plus du régional de l’étape Zach LaVine, le tenant du titre Harris, des jeunes en capacité d’allumer le fuego comme Booker, Devonte’ Graham, Buddy Hield et le All-Star Trae Young, ce rendez-vous ne devrait une nouvelle fois pas décevoir tous les puristes.

Le Slam Dunk Contest – 4h20 du matin

La nuit du samedi se terminera avec son classique concours de dunks. Provoquant des orgasmes de par des prestations incroyables (Zach LaVine contre Aaron Gordon, 2016) mais aussi des éditions terriblement frustrantes (drone de Gordon en 2017) qui te font regretter d’être resté éveillé toute la nuit, le Slam Dunk Contest a du mal à nous proposer un contenu de qualité depuis quelques années. L’ancien champion Dwight Howard, l’explosif Derrick Jones Jr., le finaliste malheureux de 2016 Aaron Gordon et le novice Pat Connaughton auront donc la lourde tâche de redorer ce classique du All-Star Weekend.

Dimanche 16 février

All-Star Game – 2h du matin

Le fameux match des étoiles, Team LeBron vs Team Giannis acte II. Après une première confrontation remportée par les coéquipiers du King (178-164) au terme d’un match où les portes étaient évidemment ouvertes de partout, le Greek Freak – qui a une nouvelle fois surpris dans ses choix de composition – aura sûrement une petite envie de revanche sur son homologue des Lakers.

Voilà pour toutes les informations. On enregistre le papelard, on va acheter les rations pour tenir la distance, et on se donne rendez-vous les trois prochaines nuits pour regarder tranquillement les festivités du All-Star Weekend 2020.