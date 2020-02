Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : un petit Celtics – Clippers avant de basculer en mode All-Star ?

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les barbiers vont avoir du boulot cette semaine pour que tout le monde se fasse beau avant de s’envoler vers Chicago. Mais avant de passer un week-end étoilé, il s’agit de bien finir le boulot sur le parquet. D’autant qu’il y aura des matchs qui vont coûter cher cette semaine. A commencer par les Spurs qui poursuivent leur Rodéo road-trip à Denver ce lundi. Ensuite, les Clippers vont terminer fort avec un déplacement à Philly le mardi puis à Boston la veille du Rising Stars Challenge. En espérant que Kawhi et Paulo réagissent après la déculottée reçue hier soir à Minneapolis. Ensuite seulement, il sera temps de se mettre sur son 31 pour kiffer le show à Windy City.

Dans la nuit du lundi 10 février

Denver Nuggets – San Antonio Spurs à 3h (beIN 4)

Golden State Warriors – Miami Heat à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 11 février

Philadelphie Sixers – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 1)

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 12 février

Utah Jazz – Miami Heat à 3h (beIN 4)

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 13 février

Boston Celtics – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 14 février

Rising Stars Challenge : Team World – Team USA à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 15 février

Saturday Night à partir de 2h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 16 février

Team LeBron – Team Giannis à 2h (beIN 1)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…