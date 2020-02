NBA Top 5 du jour : dis Zach LaVine, t’es sûr que tu veux pas venir faire le Slam Dunk Contest dans deux semaines ?

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 3 février

1996 : sept matchs, sept victoires à l’extérieur, et c’est la première fois dans l’histoire de la NBA que ce délire arrive dans une soirée à plus de cinq matchs.

1998 : Bill Fitch devient le deuxième coach le plus victorieux de l’histoire en égalant le vénérable Red Auerbach.

2000 : les Rockets retirent le n°22 de Clyde Drexler.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 3 février

1968 : Vlade Divac

1969 : Robert Pack

1993 : Norvel Pelle

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Blaise ainsi que des Anatοlе, des Аnshаirе, des Iаdеr, des Iadine et des Oscar, l’occasion de rappeler qu’un jour Blaise Matuidi a tapé « Matuidi femme » pour trouver une photo de sa gow avant de la poster sur les réseaux. Génie ? Génie ?