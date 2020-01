Que devrait faire la NBA pour honorer Kobe Bryant ? Chacun son avis, à la rédac aussi

Depuis trois jours, le monde du sport est en deuil. Les hommages se sont multipliés un peu partout dans le pays et dans le monde suite au décès de Kobe Bryant ce dimanche. Les initiatives sont nombreuses, que cela vienne des joueurs eux-mêmes ou des fans et la NBA va aussi devoir faire quelque chose. Retrait de maillot dans toutes les franchises, journée du 26 sans match, trophée renommé, logo redessiné, statue… toutes les options ont été envisagées mais Adam Silver préfère prendre son temps pour prendre la meilleure décision possible. A la rédaction, on s’est aussi demandé ce que pourrait faire la Grande Ligue pour célébrer l’une de ses icônes en répondant à une question simple : si cela ne tenait qu’à vous, que devrait faire la NBA pour honorer Kobe ?

Alex

Si ça ne tenait qu’à moi, pour honorer Kobe, la NBA devrait… Il y a tellement d’idées, de possibilités et on a la sensation qu’aucune d’entre elles ne pourra être à la hauteur de la légende qu’est le Black Mamba. (Oui, pour l’instant, je parle toujours de Kobe au présent). A mon sens, le 26 janvier restera comme le « jour où Kobe est parti ». On pourrait en faire une journée spéciale où TOUTES les équipes jouent. 24 secondes de silence avant chaque match et pas de shoot tenté dans les deux premières possessions (donc de 24 secondes chacune) comme les joueurs l’ont fait à chaud dimanche soir alors qu’ils venaient d’apprendre la terrible nouvelle. Inconvénient : on aura chaque année le MLK Day quelques jours avant et ça fait peut-être un peu beaucoup pour le calendrier, pour les organisations, etc…

Nicolas

Les possibilités pour rendre hommage à Kobe à l’échelle de la Ligue sont nombreuses mais je trouve que le retrait du maillot dans chaque franchise est un beau moyen d’honorer le Black Mamba et l’impact qu’il a pu avoir sur l’ensemble de la NBA. Mark Cuban a d’ores et déjà annoncé que les Mavs allaient retirer le numéro 24, et j’aimerais vraiment voir les autres franchises faire de même. Comme ça, dans chaque salle, dans chaque équipe, dans chaque ville qui accueille une franchise NBA, on aura une trace de Kobe et il suffira de regarder au plafond pour se remémorer ses plus grands moments, lui qui a brillé sur tous les parquets de la Grande Ligue.

Ben

Les idées sont nombreuses et forcément aucune n’est mauvaise car elles ont toutes pour but d’honorer la légende de Kobe Bryant. Les propositions jaillissent encore un peu partout sur les réseaux sociaux mais la NBA va devoir faire un choix qui ne sera pas facile à faire. Il faut évidement être à la hauteur de l’homme et du joueur, alors pourquoi pas retirer son numéro 24 dans toutes les franchises ? Il n’y avait qu’à voir les standing ovations qui lui ont été réservées dans les 29 salles NBA durant son farewell tour pour s’apercevoir que les maillots de Kobe aux Lakers sont partout. C’est d’ailleurs en son honneur que la plupart des joueurs actuels portant ce numéro l’ont choisi à la base. Cela aurait donc du sens d’aller l’accrocher au plafond de chaque arène. Seconde proposition toute aussi importante à mes yeux, renommer un trophée WNBA avec le nom de Gianna Bryant. Elle qui aurait pu faire carrière dans le basket avec son père comme premier supporter, en plus d’œuvrer pour le développement de cette Ligue et notamment son exposition médiatique. La soeur de la NBA a aussi perdu plus qu’un ambassadeur dans ce crash d’hélicoptère.

Giovanni

Première chose : difficile de tempérer tous les sentiments qui me passent par la tête… Pour être tout à fait honnête, il y a quelques heures j’en étais encore à me demander si je ne passerais pas mon mardi chez le tatoueur pour me coller un gros Mamba Mentality sur le poumon gauche. Mais comme toujours il faut avancer, ne pas oublier mais avancer. Pour la NBA aussi, car si elle a clairement perdu une des ses icônes all-time, elle se doit de repartir de l’avant, pour elle, pour Kobe, pour ses fans. Pour ma part c’est un tout, et les hommages d’un soir devront également être accompagnés de ces choses qui restent, ces choses dont les générations futures se serviront pour apprendre. A court terme ? All-Star Game bien sûr, car cet événement doit devenir un week-end qui servira de tremplin pour à la fois honorer Kobe mais aussi repartir de l’avant. Puis le Hall of Fame, puisque la prochaine édition fera à n’en pas douter date dans nos mémoires. Une édition spéciale Kobe ? Où il serait le seul à être honoré ? Pourquoi pas. Le 8, le 24, retirés un peu partout ? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Un logo ? Clairement je suis pour. Un Laker pour un Laker, une silhouette reconnaissable entre mille, je vote pour. Ah oui, dernière idée qui me traverse : Staples Center, statue, Kobe, Gianna. Je ne sais pas si j’ai vraiment réussi à tempérer les sentiments, peut-être même que c’est un échec retentissant, mais pas l’impression en tout cas, aujourd’hui, d’exagérer ou quelque chose du genre. Juste l’impression qu’il mérite tout ça.

David

Les idées affluent depuis lundi : changement de logo, retrait des numéros,… difficile de faire le tri car les sentiments prennent vite le dessus et on baptiserait presque la NBA National Bryant League. Tout à fait humain et les propositions font plaisir. Ce que j’aimerais de mon côté, c’est tout d’abord plus un geste côté Lakers. une belle statue de Kobe et Gianna, comme on a pu les apercevoir au bord des parquets, le paternel donnant des conseils à sa fille. Une belle oeuvre aux abords du Staples Center. Côté NBA, j’aime bien l’idée vue sur Twitter de donner le nom de Kobe Bryant au trophée de MIP. Certes, le Black Mamba n’a jamais eu cette récompense. Mais celle-ci est décernée à un mec qui s’est sorti les doigts pour progresser. Et qui mieux que Kobe représente ce travail pour être le meilleur ? En attendant, on espère que le ASG sera une première occasion de lui rendre hommage, avant son intronisation au Hall of Fame. On n’a pas fini de chialer cette année…

Bastien

Difficile de réfléchir et pondérer les choses actuellement compte tenu de ce qui s’est passé. La réalité est celle-ci : nous faisons face à quelque chose sans précédent. Par conséquent, la NBA agira probablement en ce sens et pourrait réaliser quelque chose sans précédent, en hommage à Kobe. Logo ? Numéros retirés ? Nom de trophée ? J’ai beaucoup aimé une suggestion faite sur le titre de Progression de l’année, Kobe a toujours été reconnu comme étant ce malade du travail, un bosseur fou, une bête du workout. Le Kobe Bryant trophy serait une belle touche qui permettrait, annuellement, de lui rendre hommage. Mais est-ce assez…? Je ne pense pas. Je ne le sens pas ainsi, en ce moment. Une fois les émotions retombées, peut-être considérera-t-on un Kobe Day, avec matchs, réunissant les meilleures affiches façon Christmas Day. Mais à mettre en place… Partons sur le MIP, pour commencer.

Jeremy

Si ça ne tenait qu’à moi la NBA devrait… Changer son logo à l’image de Kobe Bryant. L’idée a déjà été donnée par de nombreuses personnes, joueurs comme fans, et c’est peut-être ça qui la rend importante, elle a l’air de faire l’unanimité. Kobe est un symbole immense pour le basket, sport qu’il a aimé et compris à un niveau inimaginable. Ça me semble important que la première image de la NBA, son logo, soit celle d’un homme comme lui, et qu’il devienne le visage de la passion qui l’a occupée toute sa vie.

Théo

Les propositions pour rendre hommage à Kobe Bryant sont nombreuses depuis la disparition de l’ancien Laker. Mais qu’est-ce qu’on pourrait faire pour marquer le coup et à la fois être au niveau du joueur qu’il est. Il est le seul joueur avec Bob Pettit à avoir remporté le trophée du MVP du All-Star Game quatre fois. Alors pourquoi pas nommer le trophée en son nom. Il nous a offert de purs moments lors de ces matchs. En espérant que se démener, sortir une grosse prestation dans cette rencontre et récupérer la récompense qui porte son nom soit une façon de saluer le joueur qu’il était. En dehors de la NBA, une cuvée 2020 de Hall of Fame composée de Kobe, du Black Mamba, de Vino, de KB24 et de Bryant serait formidable. Une soirée entière pour féliciter la carrière incroyable de l’arrière alors qu’on devait avoir des années, des décennies pour profiter, encenser et apprécier tout ce qu’il a pu faire. Et même ça ne semble pas suffisant. En réalité la question devrait plutôt être ce que ne devrait pas faire la NBA pour rendre un hommage à un de ses tout meilleur joueur. Est-ce qu’il ne mérite pas qu’on renomme carrément une salle à son nom, ou une compétition que ce soit un concours ou même le All-Star Game ? Tant de choses se mêlent dans ma tête pour l’honorer, mais rien ne semble arriver à la cheville de ce qu’il a accompli.

Chacun son idée, sachant pertinemment qu’elles doivent toutes permettre de se souvenir de la légende de Kobe Bryant et de sa fameuse Mamba Mentality. D’une manière ou d’une autre, Kobe restera toujours dans nos coeur. A voir comment la NBA décidera de lui rendre cet hommage.