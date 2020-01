Officiel, LeBron James devient le troisième meilleur marqueur de tous les temps : Kobe dans le rétro, l’histoire dans le viseur

C’était évidemment l’évènement que tout le monde attendait cette nuit, sauf peut-être Kobe Bryant himself évidemment, même si ce dernier avait malgré tout eu il y a quelques jours un petit mot gentil pour le n°23 des Lakers. C’est en tout cas officiel depuis environ 4h11, LeBron James est le troisième meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA, et seuls Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar peuvent aujourd’hui le regarder de haut. Pfiou.

L’histoire retiendra-t-elle que LeBron l’a fait dans une salé défaite ? Probablement pas mais c’est en tout cas, au moins, l’occasion de saluer le match des Sixers. Saluer le match des Sixers et notamment de Ben Simmons, Tobias Harris et Al Horford. Une nouvelle mixtape quasi-parfaite pour le premier, un nouveau match plein pour un Tobias qui commence en scred à nous lâcher une pure saison, et une perf proprissime du daron Horford, tellement décisif dans son approche des main events, tellement central des deux côtés du terrain. L’histoire d’une équipe aujourd’hui capable de step up salement sur des one shots, lors de matchs de gala, capable de montrer le niveau qu’elle est capable d’atteindre mais pas encore sur la durée et c’est ce qu’on surveillera d’ailleurs dans quelques semaines lorsqu’il faudra s’attacher à être bon mais pendant une série de Playoffs toute entière. Pour l’instant ? Le constat est simple et ce alors que Joel Embiid est toujours absent : Philly fait partie de ces équipes capables du pire mais surtout du meilleur.

Mais revenons à nos moutons ou plutôt à nos… chèvres, et donc à l’évènement majeur de la nuit. Sept minutes à jouer dans le troisième quart, les Lakers ont la tête dans le sac mais une partie du Wells Fargo Center et surtout des dizaines de milliers de personnes devant leurs écrans vont alors avoir ce pourquoi ils étaient venus. Drive puissant de LeBron, lay-up en force à droite, deux points, et c’est alors officiel, LeBron James grimpe sur le podium des plus grands scoreurs de tous les temps.

OFFICIEL : LEBRON DÉPASSE KOBE AU SCORING ET DEVIENT LE 3ÈME SCOREUR LE + PROLIFIQUE NBA ALL-TIME !! 🔥👏🔥 1️⃣ – Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points) 2️⃣ – Karl Malone (36 928 points) 3️⃣ – LeBron James (33 644 points) 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 pic.twitter.com/rZEdBKmmCX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2020

33 644 puntos dans la popoche depuis son arrivée fracassante dans la Ligue en 2003, 33 655 au final puisque le King finira avec 29 unités au compteur, et donc ce podium de rêve que Kobe Bryant s’est vu quitter : Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, LeBron James. Standing ovation au temps-mort suivant, tu m’étonnes, et donc une barrière de plus explosée par LBJ au soir d’une carrière qui s’inscrit d’ores et déjà comme l’une des plus grandes carrières sportives de tous les temps, tous sports confondus.

LeBron James peut-il désormais aller chercher le facteur Karl Malone ? Oh que oui. Peut-il aller déloger l’immense KAJ de la première place ? Évidemment. Il faudra pousser encore quelques années au niveau d’exception qui a toujours été le sien, il faudra compter également avec un coup de pouce de Sylvain Padblessure, mais arguons sans trop prendre de risques que si quelques titres de plus restent la prio de LeBron, le fait de se voir trôner tout en haut du classement individuel le plus clinquant possible doit commencer à le titiller très fort. Sans blague, et surtout bravo MONSIEUR LeBron.