Preview Lakers – Nuggets : L.A. veut éviter l’impasse de trois mais Denver veut passer la sixième, le suspense est terrible

Elle est là, l’affiche de cette soirée NBA ! Même si Milwaukee – Indiana vaudra sans doute son lot de cacahuètes, c’est bien le match Lakers – Nuggets qui va enflammer les foules alors que le Christmas Day approche. L.A. voudra éviter une troisième défaite de rang avant de faire face aux voisins Clippers alors que Denver veut continuer sur sa bonne série. Rendez-vous à 3h30 au Staples Center pour connaître l’identité du déçu.

Que sera cette affiche dans quelques mois ? Un second tour de Playoffs, une finale de Conférence peut-être ? Il y a là deux des trois meilleurs équipes de l’Ouest, chacune surfant sur un très bon début de saison dans un style bien différent. Les Lakers ont bougé 90 % de leur effectif, Denver a à peine touché au sien. L.A. fait le show et remplit les Top 10, Denver gagne des matchs sans éclat. Et pourtant, en cette fin d’année 2019, les deux squattent les sommets de l’Ouest. Revue des forces en présence.

Honneur aux hôtes avec, sans surprise, un duo LeBron-AD quasiment injouable. Tu gardes le King tu auras un lob pour l’autre larron, tu gardes Davis mais tu te coltines BronBron à pleine vitesse. Bon courage. Autour d’eux, un collectif qui s’est vite mis à la page malgré des automatismes à trouver. L’ancien duo Shaqtin Howard – McGee est par exemple l’une des belles surprises de ce début de saison. Le cercle est bien gardé et en attaque ça joue les éboueurs sans se plaindre en dunkant tout ce qui ressort. Rajon Rondo à la création, Avery Bradley en chien de garde et Danny Green dans le rôle du sniper ouvert, voilà les bons points du nouveau show Lakers. Et encore, Kyle Kuzma n’est pas encore totalement intégré à la rotation… La saison n’a commencé que depuis deux mois et sans doute faudra-t-il faire attention aux petits pépins physiques d’un LeBron ou d’un Davis mais les feux sont au vert pour les Angelinos. Après deux défaites à Indianapolis et Milwaukee, clairement pas les terrains les plus accueillants du monde, L.A. aura à cœur de rebondir face à un concurrent direct pour renvoyer un message à la ligue. Il faudra être costaud, surtout que LeBron… est doubtful pour ce match. L’occasion de prouver que la profondeur de l’effectif des Lakers sera une force jusqu’en juin ? Bah c’est le moment hein.

Partons dans le Colorado désormais où nous nous rendons vite compte que… rien n’a changé. Enfin si, Michael Porter Jr. peut enfin jouer au basket pendant neuf minutes par match. Denver continue de squatter le haut du tableau grâce à la continuité de son effectif et en profitant du manque d’automatismes des autres contenders. On pourrait ajouter à cela un calendrier plutôt favorable mais ce ne serait pas rendre hommage au groupe de Mike Malone. Le Pepsi Center est toujours aussi chiant à prendre et c’est surtout à l’extérieur que les Nuggets sont dans le dur avec un bilan tout juste positif (6-5). Une victoire sur le terrain des Lakers, certes sans LeBron, pourrait faire office de match référence pour un groupe qui vit un début de saison tendu. Nikola Jokic a été critiqué par les observateurs pour son surpoids et sa nonchalance, il n’y a pas assez de minutes pour tout le monde dans le groupe, peu importe le talent. Du coup des joueurs comme Monte Morris ou Malik Beasley, si bons l’an dernier, sont renvoyés à un rôle très limité, avec la déception qui va avec. A voir si cela durera toute la saison alors que certaines équipes reniflent les pépites laissées pour compte…

Lakers – Nuggets c’est un vrai choc, et c’est à suivre à partir de 3h30 cette nuit. Peut-être orphelins de LeBron, les Lakers devront aller chercher dans leurs tripes pour se débarrasser d’une vaillante équipe de Denver, meilleure défense de la ligue aux points encaissés et deuxièmes au rating offensif. Nul doute qu’AD sera bien occupé.