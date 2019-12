225€ à gagner avec un pari sur les Nuggets qui gagnent face à des Lakers probablement privés du King

On est dimanche et une soirée de matchs NBA s’apprête à commencer pour nous signifier que le weekend tire à sa fin. Heureusement que demain c’est le meilleur jour de la semaine ! En attendant, ce sont cinq rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h30 : Raptors (1,60) – Mavericks (2,15)

00h00 : Celtics (1,03) – Hornets (8,20)

01h00 : Bucks (1,20) – Pacers (3,95)

01h00 : Thunder (2,15) – Clippers (1,65)

03h30 : Lakers (1,55) – Nuggets (2,25)

Le pari principal du jour

Les Nuggets gagnent face aux Lakers au Staples Center (2,25) : voilà l’opportunité du jour. Ce dimanche, les Nuggets se déplacent chez les Lakers pour un choc de la Conférence Ouest. Mais ce choc pourrait se dérouler sans un certain LeBron James. En effet, le King ne devrait pas participer à cette rencontre, la faute à un petit bobo au niveau du muscle thoracique. Et les Lakers sans LeBron, ce n’est évidemment pas la même histoire. Du coup, on voit bien Nikola Jokic et ses copains chercher un succès sur le parquet de Los Angeles. De plus, les Nuggets sont chauds actuellement avec cinq victoires de suite, tandis que les Lakers restent sur deux défaites. Aspect à surveiller cependant côté Denver, la participation de Paul Millsap, qui est listé comme incertain.

Une autre cote tentante

Les Mavericks l’emportent chez les Raptors (2,15) : les Mavericks sont privés de Luka Doncic, mais les Mavericks continuent de faire tomber les poids lourds. Après avoir battu Milwaukee et Philadelphia en déplacement sans leur prodige, les hommes de Rick Carlisle vont s’attaquer à un autre gros morceau à l’Est, les Raptors. Ça ne s’annonce pas facile, sauf que les Dinos sont décimés par les blessures. Pascal Siakam, Norman Powell et Marc Gasol sont à l’infirmerie, ça fait beaucoup. Grosse opportunité donc pour Dallas, et pour les parieurs.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).