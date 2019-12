Preview Grizzlies – Kings : duel de meneurs entre Fox et Morant, le premier qui fait moins de 10 secondes aux 100m a gagné

Un affrontement au sommet de l’Ouest nous attend ce soir dans le Tennessee. C’est LE match de la nuit. Non on déconne, c’est le 16ème et le 24ème de NBA qui se rencontrent. Pourquoi le regarder ? Notamment pour deux garçons complètement fou. Deux garçons qui assureront sans doute l’avenir de leur franchise, et pourquoi pas de la Ligue. Vous avez deviné de qui il s’agit ?

C’est à 2 heures au FedExForum de Memphis que le match se déroule. Parlons d’abord des équipes. Que ce soit les Sacramento Queens ou les Memphis Oursons, les deux équipes sont en back-to-back après avoir perdu hier. Les premiers évoqués se sont inclinés sur le parquet des Pacers alors que les autres sont allés choke du côté de Cleveland. Les deux équipes sont sur la même dynamique avec 4 victoires sur les 10 derniers matchs. De plus, les deux franchises ont aussi perdu les deux derniers matchs. Une des deux équipes devra mettre fin à sa belle série ce soir. Terrible. Si on attend pas grand-chose de la saison des Grizzlies, il y a une petite satisfaction. Cette satisfaction porte le nom de Ja Morant. C’est le genre de gars à faire cliquer sur le League Pass malgré une 13ème place de l’Ouest. Quant aux Kings, ils ont mis du temps à se mettre en route. Il faut dire que Sacramento a longtemps été privé de De’Aaron Fox et de Marvin Bagley III. Toutefois, la franchise de Californie a réussi à se replacer à la 9ème place de la Conférence. Luke Walton qui a pour but de faire mieux que Dave Joerger la saison passée doit battre ce genre d’adversaires s’il veut absolument accrocher une place pour les Playoffs.

Si vous n’avez pas encore eu de bonne raisons de regarder le match, on va vous en donner une. Certes, de prime abord, une équipe mal à l’aise en déplacement et une autre mal à l’aise avec une balle orange tout court ne donnent pas envie de mettre le réveil. Mais le duel de meneurs est très alléchant. De’Aaron Fox et Ja Morant sont deux grands malades mentaux. Deux joueurs qui ne pèsent pas plus de 36 kilos mais qui sont tout à fait capable de s’envoler vers le cercle pour posteriser quiconque se trouve en-dessous. Morant a déjà humilié la famille Baynes sur 8 générations et était à deux doigts d’en mettre pour 27 à la famille Love hier soir. Le meneur de Sacto et grand artisan de la bonne saison des Kings l’année dernière est lui aussi un amateur de tomars. Il possède une belle palette de choses à faire pour démonter du cercle. On se souvient notamment d’un petit moulin en contre-attaque. Mais ces deux joueurs ne sont pas que des dunkeurs fou. Ils sont aussi très rapides, capables de mettre dedans derrière l’arc, de faire croquer les copains et de largement s’en sortir dans le trafic. Le renard devrait toutefois être en limitation de minutes, lui qui revient doucement de blessure et sort du banc pour le moment. En B2B, Walton ne voudra certainement prendre aucun risque avec sa jeune pépite.

Les deux franchises peuvent compter sur deux très bons meneurs autour de qui construire. Une belle match-up nous attend car les deux joueurs se rencontrent pour la première fois. Alors qui va l’emporter sur l’autre ? En espérant qu’un jour on puisse les voir s’affronter sur un Slam Dunk Contest ou sur une piste de 100 mètres.