Playoffs 2025 : Pacers – Knicks, un Game 7 à venir ?

Dos au mur face aux Pacers après quatre matchs, les Knicks sont toujours en vie dans ces Playoffs 2025, eux qui ont retrouvé leur défense pour l'emporter à la maison la nuit dernière. On en parle à l'heure de l'Apéro !

Les Knicks devaient remporter le Game 5 à la maison, et les Knicks l’ont fait ! Dos au mur, l’équipe de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns a offert un de ses meilleurs matchs pour forcer un Game 6 dans l’Indiana. Est-ce que les Pacers auront ce qu’il faut pour finir le travail à domicile ? New York a enfin trouvé les failles et forcera un Game 7 ? On en parle tout de suite dans l’Apéro du jour !