La saison de WNBA débute ce soir ! Le Liberty remet son titre en jeu, Paige Bueckers débarque pour faire du sale, une dizaine de Françaises seront là pour envoyer de la grosse perf et Carla Leite nous faire rêver en interview. En attendant ? Les treize General Managers de la Ligue ont donné leur avis dans le traditionnel survey de début de saison, et la Française Dominique Malonga, entre autres, a la cote !

Les Françaises Dominique Malonga, Gabby Williams, Marieme Badiane, Marine Johannes et consorts, les superstars mondiales A’Ja Wilson, Breanna Stewart, Sabrina Ionescu, Napheesa Collier, les jeunes cracks Paige Bueckers, Angel Reese et Caitlin Clark… entre autres. Cette saison WNBA s’annonce encore une fois incroyable, et les différents General Managers ont été invités ces derniers jours à donner leur avis sur quelques thématiques. Voici leurs principaux avis !

Joueuse autour de qui on construit une franchise : Caitlin Clark, A’Ja Wilson, Napheese Collier, Dominique Malonga

MVP 2025-26 : Napheese Collier, A’Ja Wilson, Caitlin Clark

MVP des Finales 2025-26 : Napheese Collier

Championnes WNBA : New York Liberty, Minnesota Lynx, Indiana Fever, Las Vegas Aces

Équipe la plus fun à regarder : Indiana Fever

Équipe avec le young core le plus prometteur : Indiana Fever

Rookie of the year : Paige Bueckers, Dominique Malonga

Meilleure rookie de la promo 2025 dans cinq ans : Dominique Malonga

Une chose, déjà : tout ça donne une FURIEUSE envie de se la coller avec cette saison de WNBA, car il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à voir et à raconter cette saison. On suivra évidemment tout ça, on fera de notre mieux en tout cas, avec une Dominique Malonga dont on n’est peut-être pas prêt pour les perfs, là maintenant tout de suite.

Le microcosme de la WNBA, lui, y croit en tout cas très fort, alors rendez-vous dès ce soir pour le début des hostilités. Allez mesdames, faites nous rêver.