Les Cleveland Cavaliers, leaders de la Conférence Est, se sont imposés à domicile face aux Memphis Grizzlies, dauphins de la Conférence Ouest. Une affiche de haut de tableau maitrisée de bout en bout par les hommes de Kenny Atkinson (129-123) !

Lorsque ce n’est pas Donovan Mitchell, Jarrett Allen ou Evan Mobley, c’est Ty Jerome. Voilà pourquoi cette équipe des Cleveland Cavaliers est aussi compliquée à défendre depuis le début de la saison NBA. Les leaders de l’équipe ont été bons, mais c’est le meneur de jeu back-up qui a fait la différence avec 15 points dans le dernier quart-temps (26 au total).

Le scénario du match a été le même tout au long de la partie. La franchise de l’Ohio a rapidement pris un matelas de 5 et 10 points d’avance et l’a conservé. L’écart ne s’est jamais creusé, les Oursons ne se sont jamais trop rapprochés. Une rencontre de trainards, une rencontre maitrisée. Question de point de vue.

C’est Donovan Mitchell qui a lancé les siens avec 22 points en première mi-temps et son compère Evan Mobley a dominé son concurrent pour le titre de Défenseur de l’Année, Jaren Jackson Jr avec 25 points, 13 rebonds et 8 passes décisives.

En face, ce sont surtout les seconds couteaux, Luke Kennard et Santi Aldama en tête, qui se sont illustrés. Les Grizzlies auront besoin de meilleurs leaders pour battre les meilleures équipes de la Ligue en Playoffs.

Les Cleveland Cavaliers sont encore et toujours en tête de l’Est et avec de telles performances, ça pourrait bien durer jusqu’à la fin de la saison régulière.